Samsung представила новый планшетный компьютер Galaxy Tab S3

На крупнейшей в мире выставке мобильных технологий Mobile World Congress компания Samsung Electronics Co., Ltd представила новый стильный планшетный компьютер Galaxy Tab S3, задействованные в котором технологии обеспечивают невероятный уровень пользовательских впечатлений. Galaxy Tab S3 не просто является разносторонним рабочим инструментом, но еще и предлагает пользователю изображение в разрешении 4K, а также лучшие игровые возможности.

Galaxy Tab S3 оснащен 9,7-дюймовым экраном Super AMOLED, 13-мегапиксельной задней камерой с автоматической фокусировкой, а также 5-мегапиксельной передней камерой, позволяющей делать снимки высокого качества.

Планшет обладает возможностью расширения памяти и емким аккумулятором с функцией быстрой зарядки, позволяющим проигрывать видео до 12 часов подряд. Планшет совместим с клавиатурами Pogo без необходимости что-то дополнительно скачивать или подключать.

Galaxy Tab S3 поступит в продажу в Эстонии в начале апреля. Будут доступны планшетные компьютеры черного и серебристого цветов. Рекомендуемая цена модели с поддержкой LTE составляет 779€, а модели WiFi 689€.

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Samsung Galaxy Tab S3: Оптимизирован для развлечений и предлагает разносторонние возможности использования

Планшетный компьютер Samsung Galaxy Tab S3 обеспечивает сопоставимые с посещением кинотеатра впечатления в формате 4K на великолепном экране Super AMOLED. Кроме того, Galaxy Tab S3 – это первый планшет компании Samsung, использующий встроенные quad стереодинамики AKG by HARMAN. Благодаря производителям контента, таким как Amazon, пользователи получают быстрый доступ к оригинальным видео в формате HDR.

Игрокам Galaxy Tab S3 предлагает следующие возможности: API Vulkan обеспечивает графику высокого разрешения, Game Launcher с улучшенным интерфейсом дарит персонифицированный опыт игры, а режим Do Not Disturb позволяет играть, ни на что не отвлекаясь.

Усовершенствованный стилус S Pen позволяет пользователям Galaxy Tab S3 быть еще продуктивнее и поощряет к творчеству. Galaxy Tab S3 обеспечивает подсоединение к системе быстрой зарядки и лучший срок автономной работы.

Планшетные компьютеры Samsung Tab S3 развивают следующие ключевые технологии Samsung Galaxy:

• Технология изображения HDR (High Dynamic Range): Обеспечивает возможность воспроизведения контента HDR (10-битный цвет) для отображения на экране четких и реалистичных цветов.

• Samsung Flow: Samsung Flow делает работу «на ходу» удобнее. Для безопасной авторизации Samsung Flow использует систему биометрического распознания пользователя. Без каких-либо проводов вы сможете подключаться к совместимым устройствам, чтобы пересылать документы между мобильным телефоном и планшетным компьютером. Также Samsung Flow пересылает все сообщения на мобильный телефон и на планшет – можно быть уверенным, что ни одно важное сообщение не останется без внимания.

• Усовершенствованный стилус S Pen: Чтобы обеспечить более естественный опыт работы, стилус S Pen оснащен более тонким наконечником (0,7 мм) и обладает повышенной чувствительностью к нажатиям. Стилус S Pen также обладает удобными дополнительными функциями, такими как Screen Off Memo для быстрого создания заметок, PDF Annotation для простого изменения документов, а также Advanced Drawing Tools для создания графики профессионального уровня.