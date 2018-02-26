Samsung представила Galaxy S9 и S9 Plus с новыми возможностями видео и фото

В воскресенье компания Samsung представила на презентации в Барселоне свои новые смартфоны Galaxy S9 и S9 Plus. Их главное отличие от предыдущих моделей — 12-пиксельные камеры с двойной апертурой и возможность создания "селфимодзи".

У смартфонов появилась и еще новая одна функция — режим сверхзамедленной съемки, позволяющий создавать такое видео с частотой до 960 кадров в секунду.

Камеры также позволяют делать достаточно качественные фотографии при низкой освещенности. Каждая камера оснащена двойной апертурой: F1.5 и F2.4.

Сканер отпечатков пальцев находится теперь под модулем камеры, что должно решить проблему загрязнения объектива.

По словам экспертов, Galaxy S9 — лишь незначительное обновление смартфонов предыдущей модели. По этой причине новую модель будет сложно продавать, так как ее дизайн чрезвычайно похож на Galaxy S8.

Хотя следует отметить, что верхняя и нижняя части рамки немного более узкие, чем в предыдущей модели, то есть экран занимает еще большую часть передней панели.

Модель Galaxy S9 Plus мало чем отличается от S8 Plus, кроме того, что S9 Plus оснащен двойной камерой, что позволяет делать снимки с разными ракурсами и ретушировать фон.

"Я не уверен, что эти новшества окажутся достаточными для того, чтобы люди все бросили и побежали покупать новые модели", — говорит Франсиско Херонимо, аналитик из компании по анализу рынка IDC.

"Для многих потребителей важно качество камеры, и, судя по всему, Samsung предлагает лучшую камеру, чем Google Pixel 2", — говорит он.

"Но я ожидал большего прогресса в самом телефоне. Он по-прежнему полагается на облако. Это означает, что вы должны быть подсоединены к интернету если, скажем, вы хотите переводить текст или звук с одного языка на другой", — добавляет он.

В отличие от смартфонов Samsung, модели китайской компании Huawei могут переводить текст без подключения к интернету.

Широкая апертура позволяет съемку при более слабом освещении, однако отличается меньшей глубиной резкости.

Samsung — не первая компания, предлагающая подобную камеру. В 2009 году нечто подобное было предложено фирмой Nokia с ее смартфоном N86, но особой популярностью нововведение не пользовалось.

Кроме того, новая камера Samsung позволяет замедлять воспроизведение видео в формате высокого разрешения.

Нечто подобное предлагает и Sony на своем смартфоне Xperia XZ Premuium, но Samsung утверждает, что ее камерой пользоваться удобнее.

"Селфимодзи"

Особенностью новых моделей стала функция создания 3D-аватаров или персонифицированных анимационных эмодзи — "селфимодзи".

Пользователь может создать виртуальное селфи в виде эмодзи, которым можно делиться с друзьями.

Иэн Фогг компании HIS Technology говорит, что основная проблема для Samsung состоит в том, что многие пользователи не видят большой разницы между новой и более старыми моделями смартфонов компании и будут дожидаться появления следующей модели — S10.

"Типичный клиент, который хочет купить новую модель, уже пользуется S7 или S8, — говорит он. — Samsung улучшил камеру смартфона, но проблема в том, что те, кто пользуются версиями двух- или трехгодичной давности, довольны своими телефонами".

Galaxy S9 будет поставляться со встроенной памятью 64 гигабайта, Galaxy S9 Plus — с памятью 64 и 256 гигабайт. Оба смартфона поддерживают беспроводную зарядку и карты памяти объемом до 400 гигабайт. Вместо карты памяти можно вставить вторую SIM-карту.

Galaxy S9 стоит в Европе 849 евро, а Galaxy S9 Plus поступит в продажу по цене 949 евро.

По сообщениям российской прессы, крупные российские интернет-магазины открыли предзаказы на Galaxy S9 и S9 Plus по цене от 59 990 рублей и от 66 990 рублей. Как обещают, новые смартфоны Samsung поступят в продажу с 16 марта.