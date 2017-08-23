Samsung представила флагманский смартфон Galaxy Note 8

23 августа на специальном мероприятии в Нью-Йорке южнокорейская компания Samsung официально представила флагманский смартфон Galaxy Note 8, которому предстоит стать наследником прошлогодней модели Note 7, потерпевшей фиаско из-за неисправности аккумуляторов. Этот брак стал причиной многочисленных возгораний устройств — в итоге компания дважды отзывала смартфон с рынка, а затем сняла его с производства.

Как пишет Phone Arena, Galaxy Note 8 получил изогнутый по краям SuperAMOLED-дисплей диагональю 6,3 дюйма, занимающий практически всю лицевую поверхность смартфона. Соотношение сторон экрана составляет 18,5:9, а разрешение — 1440*2960 пикселей. Как и Samsung Galaxy S8, Note 8, предназначенный для рынка США, работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 835, а международная версия устройства оснащается фирменным чипом Exynos 8895. Объем оперативной памяти составляет внушительные 6 ГБ, а встроенной — 64 ГБ (также ожидаются версии с памятью объемом 128 и 256 ГБ). Также Note 8 получил слот для карт памяти microSD и 3,5-миллиметровый разъем для наушников.

Galaxy Note стал первым флагманским смартфоном Samsung, который оснащается двойной основной камерой, включающей широкоугольный и телефото сенсоры с разрешением 12 Мп, обеспечивающие двукратный оптический зум и оснащенные системой оптической стабилизации. Фронтальная камера смартфона имеет разрешение 8 Мп. Аппарат также поддерживает работу фирменного голосового помощника Bixby, кнопка включения которого расположена на боковой грани.

Сканер отпечатков пальцев Note 8 расположен на задней поверхности устройства, рядом с модулями основной камеры и вспышкой. Габариты смартфона составляют 162,5*74,8*8,6 мм, вес 195 г, а емкость встроенной батареи 3300 мАч. Как и у предыдущих смартфонов линейки Note, комплект поставки Note 8 включает фирменный стилус S Pen, который размещается в специальном отсеке. Корпус смартфона защищен от пыли и влаги по стандарту IP68. Работает Note 8 под управлением Android 7.1.1.

Прием предзаказов на смартфон начался 23 августа, а на рынок Note 8 выйдет 15 сентября. Смартфон будет доступен в черной, серой, золотистой и темно-синей расцветках, а его стоимость составит 930 долларов США. Как пишет TJ, в России смартфон будет стоить 69 990 рублей.