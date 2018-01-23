23.01.2018, 13:40

Samsung обвинили в замедлении старых моделей смартфонов вслед за Apple

 (6)
rus.delfi.ee
EST
Samsung Note 8
фото иллюстративноеFoto: Hendrik Osula

В Италии началось расследование в отношении компании Samsung: ее обвиняют в намеренном замедлении производительности своих старых смартфонов. Об этом сообщает The Independent.


По версии итальянской антимонопольной службы Samsung при помощи обновлений операционной системы снижает производительность процессоров на устаревших моделях гаджетов, чтобы заставить пользователей приобрести новое устройство. Такие же обвинения были ранее выдвинуты против компании Apple, которая признала факт замедления, но якобы пыталась продлить срок службы аккумуляторов, а потому действовала в интересах клиентов.

Если вина Samsung будет доказана, то ей грозят многомиллионные штрафы.

Ранее стало известно, что Apple разрешит пользователям отключать замедление iPhone.

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