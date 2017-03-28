Samsung намерена продавать восстановленные смартфоны Galaxy Note 7

Южнокорейская компания Samsung официально подтвердила, что планирует выпустить на рынок часть флагманских смартфонов Galaxy Note 7, которые были возвращены Samsung после отзыва модели и прекращения ее производства из-за проблем с аккумуляторами, которые приводили к возгоранию и взрыву устройств.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Samsung, компания планирует продавать некоторые восстановленные экземпляры Note 7, а также выдавать их пользователям в качестве подменных смартфонов.

Где и когда могут начаться продажи восстановленных Note 7, в компании не уточнили, отметив, что решение будет принято после консультаций с регулирующими органами, операторами связи и изучения местного спроса. О стоимости устройств также не сообщается.

Что же касается смартфонов Note 7, которые не пойдут в повторную продажу, то сперва из них будут извлечены пригодные для повторного использования детали, включая модули камер, а затем устройства будут утилизированы с извлечением содержащихся в них металлов: меди, никеля, золота и серебра. Как подчеркивают в Samsung, для этого будут привлечены специализированные компании, а процесс утилизации будет безвреден для окружающей среды.

Напомним, что слухи о планах компании вернуть на рынок часть смартфонов Note 7 появились в конце февраля. Тогда сообщалось, что смартфоны появятся в продаже в июне этого года и будут доступны только на развивающихся рынках, например в Индии и Вьетнаме. Однако позднее представитель индийского подразделения Samsung заявил, что компания не планирует продавать смартфоны Note 7 на местном рынке.

Тогда же сообщалось, что восстановленные Galaxy Note 7 получат новые аккумуляторы емкостью 3000 или 3200 мАч, в то время как оригинальные батареи, неполадки с которыми стали причиной возгораний Note 7, имели емкость 3500 мАч. Кроме того, предполагалось, что смартфоны получат новый корпус, но все прочие компоненты будут прежними.