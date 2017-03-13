Samsung, коррупция и вы. Что надо знать о скандале года в Южной Корее

На прошлой неделе в Южной Корее начались слушания по делу, одним из главных обвиняемых в котором является фактический глава концерна Samsung Ли Джэён, пишет Delfi Techlife. Это дело обещает быть историческим и может изменить Samsung, продукты которой любят очень многие в нашей стране. Что о нем надо знать?

Ли Джэён (в западной прессе часто — Jay Y. Lee) — вице-председатель Samsung Electronics и Samsung Group. Ему 48 лет, он разведен и имеет двух детей. Образование получил в Гарварде и считается главным локомотивом всех позитивных реформ, случившихся в Samsung в последние годы. Знающие его лично отмечают хорошие манеры и дружелюбность руководителя Samsung.

В Samsung он работает с 1991 года, однако до заметной должности добрался в 2009, став COO компании. Вице-президентом стал в 2012 году, в полном соответствии со статусом наследника. С 2013 года — член правления.

В отличие от лидеров западных компаний, Ли Джэён — лицо непубличное и на Западе о его работе мало что известно. Говорят, что именно благодаря ему Samsung сделала ставку на OLED-дисплеи, что сделало ее одним из лидеров производства экранов. Фактически по влиянию в компании и в индустрии его можно и нужно ставить в один ряд с Тимом Куком, Марком Цукербергом, Ларри Пейджем и прочими IT-лидерами.

Если Ли Джэён вице-председатель, то где сам председатель? И почему он не несет ответственность?

Председателем Samsung является легендарный Ли Гонхи, отец Ли Джэёна и самый богатый человек в Южной Корее. Именно благодаря ему Samsung из локальной корпорации превратилась во всемирно известный бренд.

В 2014 году, в возрасте 73 лет, он пережил сердечный приступ, который лишил его трудоспособности, так что уже как минимум три года фактическим руководителем Samsung является его сын. Согласно корейским традициям, Ли Джэён сменит отца на посту председателя компании только тогда, когда тот умрет.

Кстати, сам Ли Гонхи сменил на этой должности своего отца, основателя Samsung Ли Бён Чхоля — и только после того, как тот скончался. Произошло это в 1987 году.

Если Ли Джэён арестован и его судят, то кто управляет компанией?

На самом деле не очень ясно, какой ущерб Samsung наносит отсутствие Ли Джэёна, так как за пределами компании мало кто понимает, в чем конкретно заключались его обязанности. "Нет, все понятно, но что конкретно…(с). Вероятнее всего он отвечал за стратегические решения и решения, которые оказывают ключевое влияние на бизнес.

Согласно официальному заявлению Samsung, сейчас чеболом (chaebol) управляют три генеральных директора, они занимаются ежедневными делами Samsung с 2013 года. Три топ-менеджера нужны из-за масштабов организации, которая генерирует 20% ВВП страны.

Что такое чебол?

Чебол — это финансово-промышленная группа в Корее. Samsung — такой же чебол, как LG, Hyunday, Lotte, SK или Hanwha. Все это семейные корпорации, где верховная власть передается от отца к сыну (или другим родственникам).

Чебол — корпорация "очень широкого профиля". В нее входят производители кораблей и текстиля, операторы парков отдыха, строительные компании, страхование и т.д. Самая большая, самая прибыльная и быстрорастущая компания в чеболе — Samsung Electronics.

В чем обвиняется Ли Джэён?

Ли Джэён и еще несколько топ-менеджеров чабола обвиняются в даче взятки президенту Южной Кореи Пак Кын Хе (которая 10 марта решением Верховного суда страны стала бывшим президентом) и ее подруги Чхве Сун Силь. Политический скандал начался в прошлом году, а в этом году он "дорос" до конкретных уголовных дел.

Чхве Сун Силь — дочь Чхве Тхэ Мина, основатель собственной церкви "Ёнсегё", которая исповедует смесь христианства и традиционного корейского шаманизма, а также владелец религиозного бизнеса. В Южной Корее считается, что Чхве Сун Силь является "серым кардиналом", имеющим огромное влияние на президента страны.

Какое отношение к этому имеет Samsung?

По версии обвинения Ли Джэён и другие топ-менеджеры заплатили в виде взяток организациям Чхве Сун Силь 43,3 млрд вон (около 38 млн. долларов США). Большая часть суммы пошла на покупку лошадей для дочери наперсницы президента Чхве Сун Силь и на выплаты немецкому агентству Core Sports, которое ее спонсирует. В Samsung эти выплаты оформили как финансирование официальной команды по конному спорту, которая, как вскрылось, состояла лишь из дочери Чхве Сун Силь и ее тренера. Как минимум 26 млн. долларов США точно были изъяты из Samsung и потрачены неизвестно на что.

Фактически топ-менеджеров Samsung обвиняют в незаконной передаче средств лицу, очень близкому к президенту страны и имеющему на него влияние.

Что Ли Джэён получил за взятку?

Пока отец Ли Джэёна технически является председателем Samsung, его положение внутри юридически довольно шатко — он владеет лишь 1% акций Samsung Electronics. Чтобы упрочить свое положение и сделать путь к власти более уверенным и не так зависящим от прихоти отца, Ли Джэён задумал объединить компании Chiel Industries и Samsung C&T.

Объем сделки оценивается в 8 млрд. долларов и после ее завершения у Ли Джэёна оказалось 16,5% новой Samsung C&T, а та, в свою очередь, владеет 4,1% процента Samsung Electronics.

Это слияние очень критиковалось финансовыми экспертами, которые не видели в нем особого смысла для обеих компаний, однако президент страны Пак Кын Хе вмешалась и поспособствовала тому, что регулирующие органы Южной Кореи не блокировали сделку. Она в итоге состоялась и успешно завершилась.

Что грозит Ли Джэёну и какова его позиция? А позиция Samsung?

Поскольку сумма взятки более 5 млрд. вон, Ли Джэён рискует сесть за решетку на срок как минимум в пять лет. Он отрицает все обвинения, но признает, что "кое-что" сделал неправильно и что его "предупреждали о последствиях". Позиция Samsung, разумеется, ровно такая же — в компании официально отрицают дачу взятки и, главное, отрицают и то, что за нее что-то просилось и получалось.

Что будет дальше?

Трудно сказать. С одной стороны, в деле явно "что-то есть". Следователи едва ли пошли бы на предъявление обвинений человеку, управляющему (а потенциально и владеющему большей частью акций) чеболом, генерирующем 20% ВВП страны. Местная пресса писала, что перед выдвижением обвинений следствие на самом деле взвешивало экономические последствия этого решения.

Однако, даже если Ли Джэён будет признан виновным, это совсем не означает, что он лишится шансов возглавить Samsung и продолжать делать то, что он делает. Его отец Ли Гонхи дважды был признан виновным в уклонении налогов и даче взятки — и позже также дважды был помилован президентом страны. Последний раз это случилось в 2008 году и позволило Ли Гонхи остаться в Олимпийском комитете страны и выиграть для своей страны право проведение Игр в 2018 году.

И Ли Джэён — не исключение. Главы и топ-менеджеры многих южнокорейских чеболов признавались виновными в разных "политических" и экономических преступлениях — и также были помилованы президентом.

Однако на сей раз все может быть по-другому. Президент страны Пак Кын Хе была отправлена в отставку после беспрецедентных по масштабу уличных волнений. Обычно терпеливый народ Южной Кореи настолько возмутился скандалами вокруг президента и ее наперсницы, что вышел на улицы. Рейтинг одобрения президента упал до неслыханных ранее в стране 4% (четырех процентов).

В такой ситуации Ли Джэён имеет все основания волноваться. И клиенты Samsung во всем мире — тоже, так как не факт, что новое руководство Samsung Electronics сохранит прежний курс и способность на равных конкурировать с лучшими американскими компаниями.