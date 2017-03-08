Samsung изучит сообщение о ”прослушке” ЦРУ через их телевизоры

Руководство компании Samsung занимается изучением ситуации с публикацией сайтом WikiLeaks документов, в которых говорится о том, что Центральное разведывательное управление могло организовывать ”прослушку” при помощи ”умных” телевизоров компании, передает РИА ”Новости”.

В частности, в сообщении говорилось о программе ”Рыдающий ангел”, которая создавала видимость выключения устройства, позволяя использовать телевизор в таком состоянии как прослушивающее устройство.

”Мы в курсе сообщений, о которых идет речь, и срочно занимаемся рассмотрением этого вопроса”, — рассказали представители компании.

Они также отметили, что защита личной информации и безопасности устройств Samsung является ”высшим приоритетом”.