Самовольное возведение в квартире бани может закончиться печально

Строительство в квартире бани можно сначала показаться хорошей идеей, но если система электроснабжения слишком слаба для этого или если при строительстве не будут соблюдены требования по безопасности, затея может закончиться не очень хорошо, пишет Eesti Päevaleht.

Если в квартире не отведено места для бани и владелец построил ее в том месте, в котором пожелал, создав излишней влагой или нагревом проблемы соседям, то с него могут потребовать возвращения помещения в первоначальный вид или возмещения ущерба.

По словам руководителя юридического отдела Союза квартирных товариществ Эстонии Урмаса Марди, к существенным изменениям квартиры относятся изменения системы отопления, строительство камина и в некоторых случаях бани, так как речь идет о мыслимой части совместной собственности.

”Если человек начинает вести действия на базе совместной собственности, то есть меняет назначение помещений, то в действительности с юридической точки зрения было бы правильно, чтобы на это дали согласие 100% жителей дома”, — подчеркнул Марди.

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”Если проект предусматривает возможность строительства бани и проложены все необходимые для этого коммуникации, то согласие жителей дома не требуется”, — добавил он.

При возведении бани необходимо принимать во внимание, что это требует усиленной мощности системы электроснабжения, должной вентиляции и проветривания. ”Влажность — это самая главная проблема в многоквартирных домах. Баня прибавляет очень много влажности. Другая сторона — это электропровода. Выдержат ли они вообще напряжение, если строительство будет произведено не достаточно компетентно?”.

Руководитель по продажам Saunamaailm в торговом центре Järve в Таллинне Меэлис Гросс говорит, что, в основном, люди приобретают целостное решение по строительству бани, все же для тех квартир, в которых есть для этого место и необходимые коммуникации.

”Есть, конечно, и те, кто хотят построить баню и на более старых объектах, где это не всегда технически возможно. Основным препятствием является мощность электрозащиты, толщина кабелей в доме, а зачастую и просто нехватка места”, — сказал эксперт.

Гросс подчеркивает, что поскольку в бане генерируется много тепла и влаги, она должны быть присоединена к вытяжной вентиляционной системе. Обычно в новых домах в ванных комнатах такая вентиляция имеется. Наряду с вентиляцией следует подумать и о возможных аварийных ситуациях. Для этого на полу бани хорошо бы установить сливной трап.

Поскольку в сауне находится горячий нагревательный элемент, возникает вопрос и противопожарной безопасности.

”Если легко воспламеняющийся материал, то есть дерево, находится слишком близко к каменке, то возникает опасность возгорания. Необходимо придерживаться рекомендованных производителем расстояний. Все должно быть сертифицировано и протестировано”, — сказал Гросс.

Строительство в квартире сауны не требует больших инвестиций. Маленькую модульную баню можно приобрести за 1000-2000 евро. Строительство в заданных территориальных рамках будет стоить чуть дороже. Можно сказать, что строительство в квартире средней бани обойдется примерно в 4000-5000 евро. Все зависит от выбранных материалов и каменки.

За последний год Спасательный департамент получил десять вызовов в связи с пожарами, начавшимися в построенной в квартире бане. В трех случаях причиной пожара стали электроприборы, в одном случае — нагревательный прибор, в четырех — недостатки конструкции и в одном — неисправность электроустановки.