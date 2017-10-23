Самолет Nordica вернулся обратно в Таллиннский аэропорт почти сразу после вылета

Вылетевший сегодня в 13:25 из Таллинна в Киев самолет Nordica после небольшого времени в воздухе вернулся обратно в Таллиннский аэропорт. По словам авиакомпании, самолет совершил посадку по техническим причинам.
"Это было сообщение об ошибке, с которым нельзя продолжать полет. В целях поддержания безопасности пилот решил вернуться обратно", — объяснил пресс-секретарь Nordica.
Пассажиров почти тут же отправили в Киев на запасном самолете. По словам пресс-секретаря, они прибудут на Украину с небольшим опозданием.
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