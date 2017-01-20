Министр окружающей среды Марко Померантс наградил вчера вечером самые дружеские к природе предприятия Эстонии. Абсолютным победителем была признана фирма Starship Technologies OÜ за первого в мире робота-курьера и его вывод на рынок.

”Кандидаты этого года действуют в самых разнообразных сферах, что означает, что всё больше предприятий начинает обращать внимание на дружественное отношение к окружающей среде. Starship Technologies OÜ можно считать инновационным предприятием, поскольку разработанные им роботы не создают шума, а во время курьерской доставки посылок не возникает отходов. В мире с ограниченными ресурсами такое предпринимательство является, без всяких сомнений, прямой дорогой в будущее”, — сказал министр окружающей среды Марко Померантс.

Разработавшая роботов-курьеров фирма Starship Technologies OÜ была основана в 2014 году и за короткое время была удостоена международного внимания и финансирования. Автономные почтовые роботы будут использовать центральные платформы, обслуживающие местные регионы. У клиента имеется возможность с помощью смартфона выбрать подходящее время доставки посылки. По сравнению с курьерской услугой доставки, выполняемой на автомобиле, экономия энергии и бережное отношение к окружающей среде становится заметно ощутимой — согласно последним проведенным исследованиям расходы энергии и выбросы CO2 в воздух уменьшились до 10 раз. Как абсолютный победитель конкурса, предприятие при поддержке Целевого учреждения ”Центр инвестирования в окружающую среду” может инвестировать в развитие своей деятельности, направленной на защиту экологии, дополнительно 35 000 евро.

В категории ”дружественное к природе изделие или услуга” были отмены также OÜ Epokate и AS Estko. Первое предприятие разработало в 2016 году смолы для покрытия пола без содержания 4-нонилфенола — опасного вещества, причиняющего вред гормональной системе. AS Estko с 2016 года является первым предприятием, которое почти во всех группах чистящих средств обладает изделиями с экологической маркировкой ЕС (Европейский цветок). В этой категории также были вручены две специальных премии. Первая из них была присуждена предприятию Nordic Botanical OÜ, которое использует в охране природы и ландшафтном дизайне знания Тартуского университета по части ботаники и экологии. Уникальность заключается в том, чтобы от учебных программ и планов перейти к практической деятельности, организуя работы по охране природы и собирая с природных лугов богатые видами смеси семян. Вторую специальную премию получила фирма Fanner OÜ, которая в мае 2016 года основала первый в Эстонии и странах Балтии продуктовый магазин, в котором не используют упаковку — магазин Paljas Pala, который находится в Пярну.

Победителем в категории ”дружеский к природе производственный процесс” стало предприятие Lennuliiklusteeninduse AS с проектом FRA (Free Routing Airspace — воздушное пространство со свободным выбором маршрутов). Цель проекта заключается в увеличении эффективности использования воздушного пространства Европы, т.е. предприятие поставило своей задачей оптимизировать операции, снизить расходы и добиться улучшения экологических показателей, а также улучшить план полетов и совпадение траектории полета, что в свою очередь увеличивает прогнозируемость протекания полета.

Победителем в подкатегории ”управление окружающей средой” было объявлено предприятие AS Ensto Ensek, которое вместе с финскими коллегами разработало концепцию Ensto Green Office. Ensto Green Office является частью системы управления окружающей средой Ensto (ISO14001) и содержит в себе все обычные элементы системы управления. Внедрение началось с создания команды Green Office, и в совместной работе были составлены и реализованы проекты по улучшению. Фирма сосредоточилась на оптимизации использования материалов, экономном потреблении электроэнергии и вторичном использовании отходов.

Впервые при выборе ”Дружеского к природе предприятия года” было предоставлено слово народу. В голосовании, проходившем в течение двух недель на портале Delfi, с большим перевесом одержал победу продуктовый магазин без упаковки Paljas Pala.

Цель конкурса — поощрить тех, кто своими действиями и начинаниями в течение последних 12 месяцев внес наибольший вклад во благо окружающей среды. Конкурс на дружеское к природе предприятие проводится в десятый раз.

Титул ”Дружеское к природе предприятие года” присуждается в трех подкатегориях, и оценочная комиссия выбирает дополнительно победителя, вклад которого в окружающую среду был наиболее значимым. В общей сложности в конкурсе 2016 года приняло участие 11 предприятий, которые представили 12 анкет в трех категориях.