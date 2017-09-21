"Самая типичная" финская зарплата в прошлом году составила порядка 2500 евро в месяц

Типичный заработок сотрудников, работающих на полной трудовой занятости, составил в прошлом году 2500 евро в месяц до вычета налогов. Данные получены из структурной статистической информации по зарплатам, собранной Центром статистики.

В заработок засчитываются все надбавки и прибавления, доплата за переработанные часы, а также бонусы. При этом премиальные выплаты и отпускные в зарплату не входят, передает Yle.

В прошлом году 2500 — 2599 евро в месяц зарабатывали 69 000 работников.Типичные профессии с такой зарплатой — медицинские работники, а также сотрудники детских садов и рабочие строительной сферы.

Средняя зарплата в целом составила 3 368 евро в месяц. При этом заработок у 63% работающих на полной занятости сотрудников был меньше этой цифры. Из этого следует, что на средний уровень зарплат влияют хорошо оплачиваемые должности.