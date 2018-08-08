08.08.2018, 20:40

Самая крупная забастовка в истории Ryanair: в пятницу ожидается отмена рейсов


rus.DELFI.lv
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Ryanair
RyanairFoto: Siim Lõvi

Пилоты ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair в Швеции, Бельгии и Ирландии объявили 24-часовую забастовку в пятницу, 10 августа. В связи с забастовкой будет отменено 146 рейсов, что повлияет на планы примерно 25 000 пассажиров. В среду о присоединении к забастовке объявили пилоты из Германии, из-за чего авиакомпания объявила об отмене запланированных на 10 августа 250 рейсов в/из Германии .


Немецкие пилоты тоже Ryanair объявили 24-часовую забастовку. Об этом сообщил профсоюз пилотов Cockpit в среду, 8 августа, на пресс-конференции во Франкфурте-на-Майне. Забастовкой будут охвачены все рейсы авиакомпании, вылетающие из немецких аэропортов с 4.01 часов (по латвийскому времени) 10 августа до 3.59 часов (по латвийскому времени) 11 августа, передает Deutsche Welle.

Руководство авиакомпании не проявляет конструктивных намерений достичь соглашения с пилотами, заявил председатель Cockpit Мартин Лохер. Он принес "глубочайшие извинения пассажирам", которые пострадают в результате забастовки пилотов. При этом ответственность за акцию глава Cockpit на менеджмент Ryanair.

Самая крупная забастовка в истории Ryanair

Таким образом, немецкие пилоты присоединяются к намеченным на тот же день забастовкам коллег в других европейских странах, требующих улучшения условий работы. 10 августа будут бастовать также пилоты Ryanair в Бельгии, Ирландии и Швеции. Как отмечает издание Focus, это будет наиболее масштабная забастовка в истории Ryanair. Ранее авиакомпания уже аннулировала в связи со стачкой 146 из 2400 планировавшихся на этот день рейсов в Европе.


Объединение Cockpit с января 2018 года ведет переговоры с руководством ирландской авиакомпании, добиваясь заключения первого тарифного соглашения с Ryanair и повышения заработных плат. Ориентиром для переговоров называются тарифные условия туроператора Tui, который, как и Ryanair, использует самолеты Boeing 737. Ввиду отсутствия прогресса на переговорах 96 процентов опрошенных членов Cockpit высказались за дальнейшую борьбу путем забастовки.

Ryanair базируется в Ирландии, однако выполняет полеты по всем Евросоюзу и в ряд других стран, используя в качестве крупных пересадочных узлов многие аэропорты.

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