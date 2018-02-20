Самая крупная сумма ущерба от транспортного средства без страховки составила 100 000 евро

По имеющимся у Эстонского фонда дорожного страхования данным, в прошлом году транспортные средства без договора дорожного страхования вызвали 769 страховых случаев, а общая сумма ущерба составила 2,2 миллиона евро.

В половине случаев ущерб был нанесен в течение первого месяца после истечения срока действия договора дорожного страхования. Крупнейшая сумма ущерба от транспортного средства без договора дорожного страхования в рамках одного случая — около 100 000 евро, сообщает фонд.

Эстонский фонд дорожного страхования призывает водителей проверять действие договоров дорожного страхования на этом сайте: www.lkf.ee/kindlustusekehtivus.

По словам члена правления Эстонского фонда дорожного страхования Хиллара Лыхмуссаара, обновленный интерфейс подачи запросов на сайте позволяет проверять действие дорожного страхования не только через компьютер, но и посредством смартфона. ”Введя в форму запроса на сайте номер регистрационного знака транспортного средства или его VIN-код, можно не только убедиться в наличии действующего договора дорожного страхования, но и увидеть дату его окончания”, — отметил Лыхмуссаар.

”Каждое 50-е транспортное средство на наших дорогах не застраховано должным образом. Наш опыт свидетельствует о том, что многие водители просто не знают, что они сидят за рулем автомобиля без договора дорожного страхования. Забывчивость — одна из основных причин поездок без действующего договора”, — добавил Лыхмуссаар.

Даже одна случайная поездка без дорожного страхования может привести к неожиданным и огромным расходам. Если по вине такого водителя произойдет дорожно-транспортное происшествие, ущерб пострадавшим будет возмещен оформившим нерадивому водителю последний полис страховщиком или фондом дорожного страхования, но при этом сумма ущерба будет востребована с виновного водителя.

На сайте Эстонского фонда дорожного страхования также можно сравнить соответствующие страховые расценки, проверить ущерб транспортного средства и получить обзорное представление о географическом распределении дорожно-транспортных происшествий по Эстонии.