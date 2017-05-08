Самая дорогая из проданных в марте в Таллинне квартир обошлась новому владельцу в 980 тыс. евро

В апреле стоимость самой дорогой проданной в Таллинне квартиры составила 980 000 евро, самого дорогого дома — 1 020 000 евро, следует из проведенного 1Partner анализа статистики Земельного департамента.

Исполнительный директор 1Partner Мартин Вахер отметил, что доля новых квартир по сравнению с предыдущими годами выросла, составив треть от всех проданных в столице квартир. По его словам, все большее количество людей могут позволить себе приобрести новую квартиру в новом здании.

Вторая группа людей, по его словам, не спешит избавляться от лишних старых квартир, и поэтому на вторичном рынке довольно мало предложений. ”Рынок старых квартир находится в патовом положении, поэтому цены на них по сравнению с новыми скорее высокие”, — сказал он.

В других регионах страны, кроме еще пары крупных городов, цены еще не восстановились. Очень дешево продаются по всей Эстонии большие хуторские комплексы вместе с землей, и даже многие дома недалеко от Таллинна (например, в Лауласмаа или Клоогаранна) сейчас на 30-40% дешевле, чем в свое время.

В апреле в Таллинне было заключено на 30% меньше сделок с квартирами, чем в марте. Средняя стоимость квадратного метра в Таллинне составила 1660 евро. Самая дорога квартира была продана за 980 000, самая дешевая — за 5000 евро. Самый дорогой дом был продан за 1 020 000 евро, самый дешевый — за 18 000 евро.