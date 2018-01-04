Самая дешевая квартира в Эстонии в 2017 году была продана за один евро, самая дорогая — за 1,5 млн

Бюро недвижимости LVM Kinnisvara составило список самых дорогих и самых дешевых квартир, которые были проданы в прошлом году в крупных городах Эстонии.
Смотрите и сравнивайте!
Самые дорогие квартиры Эстонии 2017
Таллинн — 1 482 000 €
Тарту — 702 000 €
Пярну — 330 600 €
Курессааре — 200 000 €
Хаапсалу — 174 000 €
Выру — 140 000 €
Раквере — 127 000 €
Нарва — 110 000 €
Вильянди — 99 000 €
Рапла — 81 000 €
Пылва— 60 000 €
Кярдла — 49 000 €
Пайде — 45 000 €
Валга — 43 000 €
Йыгева — 32 000 €
Самые дешевые квартиры Эстонии 2017
Валга — 1 €
Пайде — 100 €
Раквере — 200 €
Выру — 256 €
Вильянди — 350 €
Йыгева — 500 €
Пярну — 500 €
Хаапсалу — 700 €
Нарва — 1 000 €
Таллинн — 1 000 €
Рапла — 1 500 €
Пылва — 2 000 €
Курессааре — 2 000 €
Тарту — 3 000 €
Кярдла — 8 500 €