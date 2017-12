Сам виноват? Клиенту Piletilevi продали билеты не на то мероприятие: вернуть деньги невозможно

В социальных сетях распространяется история о том, как клиент Piltilevi приобрел билеты на мероприятие, на которое на самом деле не хотел идти и которые стоили намного больше билетов на тот концерт, куда он собирался.

В Piletilevi случившееся подтвердили: ”Описанный случай произошел в пункте продаж Piletilevi в Solaris. Клиенту вместо билетов на концерт Festival ''Orient'' esitleb: Jaapani taiko-trummide ansambel KODO ''One Earth Tour 2018: Evolution'', 22.03.18 были проданы билеты на TOTO — 40 Trips Around The Sun Tour, 12.12.18”. Фирма отмечает, что речь идет о недопонимании. ”Задним числом трудно установить, какая сторона неправильно изъяснилась или неверно трактовала изъяснения другой. Билеты необходимо всегда проверять, не отходя от кассы, сразу после совершения покупки, чего в данном случае клиент не сделал. Соответствующая информация о необходимости проверять билеты и деньги вывешена возле касс Piletilevi, а также имеется на самих билетах".

”Тот факт, что сделка произошла несколько дней назад, делает невозможным возвращение со стороны Piletilevi средств. Для этого мы должны связаться с организатором мероприятия, который должен дать свое согласие на выкуп сделки. Мы осуществляем выкуп только в случае отмены или переноса даты проведения мероприятия”, — отметили в фирме и добавили, что свяжутся с клиентом для нахождения удовлетворяющего обе стороны решения.