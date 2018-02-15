Сайты банков не выдерживают нагрузки: подача налоговых деклараций приводит к падению серверов

SEB на своей домашней странице сообщает о возможных перебоях в работе интернет-банка. По словам пресс-секретаря, всему виной ежегодный наплыв посетителей в связи с началом подачи налоговых деклараций.

Как объясняет представитель банка, большинство людей подают декларации через интернет-банк, а не напрямую через e-maksuamet. В связи с чрезвычайно большим трафиком сервера не выдерживают нагрузки.

Налогов-таможенный департамент де утром сообщил Delfi, что их система работает исправно.

Как говорит пресс-секретарь департамента Уку Тампере, системы очень хорошо выдержали наплыв посетителей: "Время от времени приходилось лишь на короткие периоды ограничивать число посетителей, чтобы чрезмерная нагрузка не помешала предоставлению деклараций, которые уже начали заполнять".