Säästumarket больше нет: последний магазин переименован в Rimi

Сегодня на улице Таммсааре в бывшем здании Säästumarket XL открылся супермаркет Rimi. В течение года в Rimi переделали 34 магазина Säästumarket, а 9 магазинов закрыли.

”Мы сообщили о прекращении деятельности сети Säästumarket в конце прошлого года, и на сегодняшний день мы успешно закончили процесс преобразования сети Säästumarket в Rimi”,- рассказал управляющий Rimi Eesti Вайдо Падумяэ. ”Всё происходило в соответствии с планом, и размер инвестиции не превысил рамки бюджета. Самыми большими затратами стали расходы на персонал, но это было осознанным решением, поскольку в некоторых новых магазинах Rimi необходимо больше сотрудников, чем в Säästumarket”.

По словам Вайдо Падумяэ, формат мини-магазинов Rimi восприняли хорошо. ”Времена, а также желания и требования клиентов меняются — больше всего в Rimi ценят широкий выбор, приятный персонал, хорошее обслуживание и наличие прилавка с салатами, выпечкой и горячей едой. Разница в цене ощущается меньше, чем ранее, но это не означает, что продуктов в ценовом классе Säästumarket больше не найти. Концепция мини-Rimi разработана таким образом, что клиент, привыкший к Säästumarket, не должен менять магазин”.

Вайдо Падумяэ заверил, что некоторые так называемые мини-Rimi превысили продажи бывших магазинов Säästumarket. Например, в открывшемся в апреле в Марьямаа мини-Rimi продажи увеличились на 40%, а в открывшемся в августе в Кохтла-Ярве мини-Rimi — на 26%.

”Если говорить о самых продаваемых товарах в мини-Rimi, то, бесспорно, первое место занимают пиццы и свежие булочки. Особенно в восторге от пицц жители Силламяэ — с мая месяца в мини-Rimi продали свыше 9 тонн пицц”, — добавил Вайдо Падумяэ.