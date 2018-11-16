Сааремааское производство электроники заключило договор о сотрудничестве с ведущим в мире производителем корабельных аккумуляторов

Corvus Energy производит энергонакопители большой мощности, которые строятся на модуль-системах литиево-ионных аккумуляторов. Энергонакопители предприятия обладают высокой надежностью, предлагая устойчивую мощность как для гибридного, так и для полноэлектрического промышленного оборудования, в том числе и для крупных судовых моторов. Компания Corvus Energy была основана в Канаде, и предприятие работает также и в городе Берген, Норвегия. В число собственников предприятия входит Equinor Technology Ventures (известный по прежнему названию Statoil), а также Norra Norsk Hydro и Singapuri BW Group.

Как ведущий мировой производитель энергонакопителей, Corvus предлагает инновационное решение Orca Energy Storage Systems (ESS) и реализовал в этой сфере более 140 технических проектов — суммарный объем мощности этих проектов превышает 100 Mwh и 2 млн. трудочасов. Производимые компанией аккумуляторные системы имеют низкий уровень затрат на обслуживание и они позволяют уменьшить расходы топлива и объемы выбросов у судов. Более 90% крупных гибридных судов в мире используют энергонакопители Corvus. ”Участие в производственном процессе энергонакопителей Corvus дает нам возможность внести свой вклад в дальнейшее развитие более дружелюбного к окружающей среде морского транспорта”, — добавил Отто Пукк.

Заключивший с компанией Corvus договор сотрудничества предприятие Incap — это международный производитель электронных устройств, заводы которого располагаются в Курессааре и Индии, и предлагающий произведенные с помощью новейших технологий качественные решения в сфере электронных устройств клиентам по всему миру. В международной команде завода Incap на Сааремаа сегодня трудятся более 70 человек.