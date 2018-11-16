16.11.2018, 09:26

Сааремааское производство электроники заключило договор о сотрудничестве с ведущим в мире производителем корабельных аккумуляторов

 (3)
rus.delfi.ee
EST
Сааремааское производство электроники заключило договор о сотрудничестве с ведущим в мире производителем корабельных аккумуляторов
Foto: Incap

Работающее в Курессааре предприятие по изготовлению электроники Incap подписало договор объемом в 5 млн евро с ведущим мировым производителем энергорешений для морского транспорта Corvus Energy, в рамках которого Incap осуществит услуги по производству для новой товарной серии этого партнера, говорится в пресс-релизе.

Производство и комплектация продукции для Corvus будут осуществляться на заводе Incap в Курессааре. Руководитель Incap Corporation и Incap Electronics Estonia Отто Пукк поясняет, что предприятие уже ранее произвело для Corvus показательную партию и завершило перенастройку системы производства, запуская планируемую товарную серию. ”Подписанный договор очень важен для нас уже только потому, что электроника и электромеханика для сферы мореплавания является стратегической бизнес-сферой, на которой мы желаем больше сосредоточиться, производя электронику для энергорешений и промышленного оборудования”, — сказал Пукк.

”Мы занимаемся сегодня развитием производства в Норвегии, поэтому отрадно, что мы смогли найти в этом регионе профессионального партнера, который поможет нам предлагать высококачественные товары на рынке Скандинавии. Это сотрудничество очень ценно для нас, поскольку позволяет нам развивать дальше новые аккумуляторные системы”, — рассказал исполнительный руководитель Corvus Energy Гейр Бьёркели.

Corvus Energy производит энергонакопители большой мощности, которые строятся на модуль-системах литиево-ионных аккумуляторов. Энергонакопители предприятия обладают высокой надежностью, предлагая устойчивую мощность как для гибридного, так и для полноэлектрического промышленного оборудования, в том числе и для крупных судовых моторов. Компания Corvus Energy была основана в Канаде, и предприятие работает также и в городе Берген, Норвегия. В число собственников предприятия входит Equinor Technology Ventures (известный по прежнему названию Statoil), а также Norra Norsk Hydro и Singapuri BW Group.

Как ведущий мировой производитель энергонакопителей, Corvus предлагает инновационное решение Orca Energy Storage Systems (ESS) и реализовал в этой сфере более 140 технических проектов — суммарный объем мощности этих проектов превышает 100 Mwh и 2 млн. трудочасов. Производимые компанией аккумуляторные системы имеют низкий уровень затрат на обслуживание и они позволяют уменьшить расходы топлива и объемы выбросов у судов. Более 90% крупных гибридных судов в мире используют энергонакопители Corvus. ”Участие в производственном процессе энергонакопителей Corvus дает нам возможность внести свой вклад в дальнейшее развитие более дружелюбного к окружающей среде морского транспорта”, — добавил Отто Пукк.

Заключивший с компанией Corvus договор сотрудничества предприятие Incap — это международный производитель электронных устройств, заводы которого располагаются в Курессааре и Индии, и предлагающий произведенные с помощью новейших технологий качественные решения в сфере электронных устройств клиентам по всему миру. В международной команде завода Incap на Сааремаа сегодня трудятся более 70 человек.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



”Помню, кто-то попросил кусить мороженое — и кусил”. Июльская стрельба в центре Таллинна попала на камеру

16.11.2018
В июле этого года после словесной перепалки Таави Сынаялг перед кафе Cafe VS , что в центре Таллинна, выстрелил в человека. Теперь же можно увидеть кадры с камеры охраны, находящейся на соседнем здании.
Подробнее


ВИДЕО: Голливудская погоня в ночном Тарту! Смотрите, как задерживали предполагаемых литовских автоворов

15.11.2018
Лыунаская окружная прокуратура подала сегодня ходатайство об аресте 22-летнего гражданина Литвы, которому предъявлено подозрение в пяти угонах автомашин и в одной попытке.
Подробнее


Кальюлайд: раскол в коалиции позволил целую неделю подогревать общественную истерию, врать людям и причинять им боль

15.11.2018
”Теперь по крайней мере ясно, какой позиции придерживается правительство Эстонии по соглашению ООН по миграции”, — прокомментировала ситуацию президент Керсти Кальюлайд.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106622008
182,70 €
109,62 €
-30% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JS/04
169,- €
118,30 €
-30% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBZS/12
209,- €
146,30 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-30% Meeste käekell Police NAVIGATOR PL.14799JS/04
179,- €
125,30 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
111,30 €

Кто потерял миллион? Загадку прибитого к берегу Лохусалу кокаина разгадать пока не удалось

15.11.2018
На позапрошлой неделе полиция и эксперты сожгли огромную партию наркотиков — амфетамин, марихуана, фентанил, экстази, кокин и прочее, пишет Eesti Ekspress. Всего — около 600 кг, в том числе 12 кг чистейшего кокаина, прибитого в октябре прошлого года к берегу залива Лохусалу.
Подробнее


ОНЛАЙН-БЛОГ: Второй день конференции. Кылварт, Ладынская, Осиновский и все-все-все

15.11.2018
15 — 16 ноября в конференц-зале отеля Radisson Blu Sky Hotel проходит международная конференция ”Мой дом, наш дом: что объединяет нас в многокультурном обществе”. DELFI ведет онлайн-блог с конференции и делится с читателями самыми интересными мыслями.
Подробнее




Греческие археологи нашли город Тенея. Его основали троянцы — пленники царя Агамемнона

15.11.2018
В Греции археологи нашли руины города Тенея, основанного, предположительно, между XII и XIII веками до нашей эры. О существовании города прежде было известно в основном по историческим источникам. Находка археологов доказывает, что Тенея действительно существовала, заявило министерство культуры и спорта Греции.
Подробнее