16.11.2018, 09:26

Сааремааское производство электроники заключило договор о сотрудничестве с ведущим в мире производителем корабельных аккумуляторов

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rus.delfi.ee
EST
Сааремааское производство электроники заключило договор о сотрудничестве с ведущим в мире производителем корабельных аккумуляторов
Foto: Incap

Работающее в Курессааре предприятие по изготовлению электроники Incap подписало договор объемом в 5 млн евро с ведущим мировым производителем энергорешений для морского транспорта Corvus Energy, в рамках которого Incap осуществит услуги по производству для новой товарной серии этого партнера, говорится в пресс-релизе.

Производство и комплектация продукции для Corvus будут осуществляться на заводе Incap в Курессааре. Руководитель Incap Corporation и Incap Electronics Estonia Отто Пукк поясняет, что предприятие уже ранее произвело для Corvus показательную партию и завершило перенастройку системы производства, запуская планируемую товарную серию. ”Подписанный договор очень важен для нас уже только потому, что электроника и электромеханика для сферы мореплавания является стратегической бизнес-сферой, на которой мы желаем больше сосредоточиться, производя электронику для энергорешений и промышленного оборудования”, — сказал Пукк.

”Мы занимаемся сегодня развитием производства в Норвегии, поэтому отрадно, что мы смогли найти в этом регионе профессионального партнера, который поможет нам предлагать высококачественные товары на рынке Скандинавии. Это сотрудничество очень ценно для нас, поскольку позволяет нам развивать дальше новые аккумуляторные системы”, — рассказал исполнительный руководитель Corvus Energy Гейр Бьёркели.

Corvus Energy производит энергонакопители большой мощности, которые строятся на модуль-системах литиево-ионных аккумуляторов. Энергонакопители предприятия обладают высокой надежностью, предлагая устойчивую мощность как для гибридного, так и для полноэлектрического промышленного оборудования, в том числе и для крупных судовых моторов. Компания Corvus Energy была основана в Канаде, и предприятие работает также и в городе Берген, Норвегия. В число собственников предприятия входит Equinor Technology Ventures (известный по прежнему названию Statoil), а также Norra Norsk Hydro и Singapuri BW Group.

Как ведущий мировой производитель энергонакопителей, Corvus предлагает инновационное решение Orca Energy Storage Systems (ESS) и реализовал в этой сфере более 140 технических проектов — суммарный объем мощности этих проектов превышает 100 Mwh и 2 млн. трудочасов. Производимые компанией аккумуляторные системы имеют низкий уровень затрат на обслуживание и они позволяют уменьшить расходы топлива и объемы выбросов у судов. Более 90% крупных гибридных судов в мире используют энергонакопители Corvus. ”Участие в производственном процессе энергонакопителей Corvus дает нам возможность внести свой вклад в дальнейшее развитие более дружелюбного к окружающей среде морского транспорта”, — добавил Отто Пукк.

Заключивший с компанией Corvus договор сотрудничества предприятие Incap — это международный производитель электронных устройств, заводы которого располагаются в Курессааре и Индии, и предлагающий произведенные с помощью новейших технологий качественные решения в сфере электронных устройств клиентам по всему миру. В международной команде завода Incap на Сааремаа сегодня трудятся более 70 человек.

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