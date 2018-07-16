Сааремааский завод электроники дает молодежи возможность попробовать себя

Так, например, на заводе Incap практику прошла студент первого курса транспорта и логистики института логистики Таллиннской высшей технической школы Мерит Лехтсалу. ”На моей специальности практика для меня обязательна уже после первого учебного года. Я выбрала Incap в качестве своего места практики, поскольку у меня было четкое желание провести лето на Сааремаа и в будущем я хотела бы заниматься логистикой на промышленном предприятии”, — пояснила Лехтсалу, основными задачами которой на практике были прием товара, его складирование и отправка. ”Мне очень понравилось, что я смогла увидеть закулисье производства и наблюдать за тем, как все организовано на заводе. Советую всем молодым во время учебы проходить практику, потому что только так и можно получить важные опыт и умения”, — убеждена девушка.

Мария-Кристийна Мёлдер — студентка второго курса по специальности организация производства того же учебного заведения — проходила практику уже второй год подряд и в этом учебного году она специализировалась как раз на электронной промышленности, и девушка снова выбрала Incap для практики, поскольку имела предварительный положительный опыт. ”Мне понравилось, что мне доверяли выполнять разные задачи и я могла внести свой вклад в работу предприятия. Также понравилась возможность применить полученные знания на практике и работать в инновационной среде, в которой команда ежедневно побуждала меня мыслить творчески и прилагать совместные усилия, чтобы двигаться вперед”, — пояснила Мёлдер, по словам которой во время практики были и определенные вызовы — например, девушка должна была довольно быстро в случае нового изделия понять, как осуществляются разные производственные процессы. Также о составлении блок-схем у студентки были лишь теоретические знания, которые она до практики не могла применить.

По словам студентки первого курса по специальности организация производства Таллиннской высшей технической школы Аниты Мяэсалу, она также хотела пройти практику на Сааремаа и поэтому Incap стал для нее четким выбором. ”Я смогла попробовать себя в производстве, добавляя компоненты на печатные плата, размышляя при этом как лучше и слаженнее организовать производственный процесс, а также и применить узнанное на учебе — например, внедрение принципов 5S на производстве. Также я смогла составить руководство по контролю качества, участвовала в аудите и собраниях”, — описывает Мяэсалу. ”Точно советую молодежи проходить практику, потому что на своем собственном примере могу сказать, что одно дело побывать на предприятии в гостях и увидеть, как все происходит, но совсем другое — участвовать в этом процессе день от дня и рассматривать вблизи, как все движется на самом деле и самой вносить свой вклад в это”

Учащаяся по специальности организация бизнеса Курессаареской професиональной школы Хеле Тагакюла пришла на практику на Incap потому, что учебная программа требует ее прохождения. В отличие от других, она работала вместе с руководителем продаж, бухгалтером и руководителем по персоналу предприятия. ”Я смогла значительно расширить свой кругозор, получила много новых знаний и опыт, чего в школе не получишь. Замечательно, что практикантам доверяют разные задания — это вдохновляет больше прилагать усилий! Мне, например, очень понравилось заниматься вопросами, связанными с персоналом, также я соприкоснулась с работой склада и провела несколько дней на производстве”, — описывает Тагакюла свой разнообразный опыт практиканта.