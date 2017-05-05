Сааремааский судостроительный завод без предупреждения уволил руководителя высшего звена-американца

Присоединившийся в начале этого года к правлению действующему в Нысва судостроительного заводу Baltic Workboatsi (BWB) американец Дэвид О`Брок в прошлую пятницу ”получил пинка”, пишет Maaleht.

В качестве причины прекращения договора с О`Броком о членстве в правлении было названо то обстоятельство, что на нынешнем этапе развития предприятия он им не подходит.

Получить комментарий у владельца и члена правления BWB Маргуса Ванасельга относительно данного решения не удалось.

”Мне 47 лет и меня никогда ниоткуда не выгоняли…Но это тоже своего рода опыт, который послужит мне уроком”, — сказал О`Брок изданию Saarte Hääl.