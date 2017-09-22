Сааремаа остро нуждается в строителях

Несколько сааремааских строительных компаний в настоящее время ищут строителей, подтверждая, что объемы работ значительно выросли.

Одновременно свои объявления о поиске работников разместили фирмы Arens Ehitustööd, Kuressaare Ehitus и EBC Ehitus.

Работа предлагается как общим строителям, так и вспомогательным работникам.

На строительном рынке, по словам члена правления Arens Ehitustööd Олари Аавику, сейчас такое время, когда много что строится, и недостатка работы у строителей не наблюдается, в то время как строительным фирмам не хватает специалистов.

Также, по его словам, на примере Arens Ehitustööd можно сказать, что в Эстонию вернулась часть строителей, в свое время отправившихся на работу в Финляндию, но есть и те, кто продолжает уезжать.