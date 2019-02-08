С завтрашнего дня по всей Европе начнется проверка подлинности лекарств

По словам Майи Трессум, заведующей аптекой Каарли, если учесть растущий оборот поддельных лекарств, то важность системы контроля становится очевидной. ”Внедрение нового инфотехнологического решения поначалу пугает аптекарей, как несколько лет назад было с электронными рецептами. Но, с другой стороны, никто не сомневается в необходимости контроля”. По словам Трессум, аптеки подключились к системе без особых проблем. ”Я хотела бы поблагодарить Целевое учреждение контроля подлинности медикаментов, работники которого оказали нам всестороннюю помощь при подключении к базе данных. Мы надеемся, что они готовы поддерживать аптекарей и в первые недели после запуска системы, что даст нам необходимое чувство уверенности”, — добавила она.

Система проверки подлинности медикаментов была создана для применения во всех странах Европы, исходя из принятой Еврокомиссией директивы, которая обязует государства вести контроль подлинности лекарств, отпускаемых по рецепту. ”Потребность в такой системе испытывали все участники процесса производства и поставки медикаментов. Всех их объединяет одна цель: пациент должен получать только качественные и проверенные лекарственные препараты. Каждый участник играет в этом проекте важную роль и выполняет определенные обязанности. Например, производители медикаментов профинансировали разработку как общеевропейской, так и национальных информационных систем”, –пояснил глава Союза производителей лекарств Рихо Тапфер. По его словам, общеевропейский проект стал удачным примером международного сотрудничества в частном секторе. Также это хороший пример того, как страны могут совместно внедрять даже сложные инфотехнологические решения.

С целью контроля подлинности медикаментов рецептурные препараты будут выпускаться в новых, значительно более безопасных упаковках. На каждой упаковке будет иметься 2D-знак и цифровой идентификационный код. При продаже лекарства аптекарь сможет проверить, соответствует ли информация в системе коду безопасности на упаковке.

Система контроля подлинности медикаментов была создана для применения во всех странах Европы. Помимо стран Евросоюза, к этой системе присоединились также Норвегия и Швейцария. Помимо Эстонии, с 9 февраля инфотехнологическую систему, созданную немецким предприятием Arvato, начнут применять также в Австрии, Люксембурге, Бельгии, Финляндии, Нидерландах, Норвегии, Франции, Великобритании, Словении, Испании, Португалии, Венгрии и Польше. Внедрение и обслуживание системы профинансировали фармацевтические компании.