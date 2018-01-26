С января повысится нижний предел зарплат учителей таллиннских школ

С января текущего года нижний предел зарплат учителей таллиннских школ повысится на 9,5%, т.е. с 1050 евро до 1150 евро, а зарплата директоров школ вырастет в среднем на 9%, передает Раэпресс.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что в переговорах о росте зарплат учителей достигнуто соглашение, однако продолжаются переговоры, касающиеся других работников сферы образования, чей труд оплачивается из городского бюджета: директоров детских садов и школ по интересам, педагогов и помощников воспитателей. ”Разумеется, и это соглашение будет достигнуто, мы предлагаем скорректировать эти зарплаты в том же объеме с нового учебного года”, — сказал Белобровцев.

В соответствии с соглашением, с 1 января нижний предел зарплаты школьных учителей составляет 1150 евро в месяц. Нижний порог зарплаты директоров основных школ и гимназий будет зависеть от количества учеников в конкретном учебном заведении: до 350 человек — 1675 евро; 351 — 700 учеников — 1860 евро; 701 до 900 — 2045 евро; более 900 учеников — 2230 евро.

Нижний предел зарплаты директоров Таллиннской Кадакаской основной школы, Ристикуской основной школы, Лаагнаской основной школы-детского сада, Тондиской основной школы, Ласнамяэской основной школы и Таллиннской школы Хелени составит 1860 евро в месяц. Нижний порог зарплаты директоров муниципальных прикладных учебных заведений составит 2230 евро в месяц.

”Благодарю всех, кто принимал участие в переговорах, за конструктивное сотрудничество, и надеюсь, что вскоре будут решены и те вопросы, которым пока не нашли решения”, — сказал Белобровцев.

В проходивших вчера переговорах участвовали вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев, директор Таллиннского департамента образования Андрес Паюла, руководитель отдела организации образования Марика Петтай, руководитель бюджетного отдела Нэле Матсутса, представитель Таллиннского объединения директоров учреждений начального образования Сильви Суур, представитель Таллиннского объединения директоров школ Райно Либлик, представитель совета Таллиннских школьных мастеров Имби Вийсма, председатель Таллиннского профсоюза учителей Аннемай Аннийерв и член правления Эстонского Сюза работников образования Карин Клеммер.

В предыдущий раз зарплаты педагогов общеобразовательных школ, школ по интересам и прикладных школ были увеличены 1 сентября 2017 года, тогда нижний предел зарплат достиг 1050 евро в месяц.