С сентября изменится расписание движения поездов

Восточное и юго-восточное направление с 01.09.

С 1 сентября Elron будет вновь перевозить пассажиров согласно обычному, действовавшему до пожара расписанию; скорыми поездами из Таллинна в Тарту снова можно будет доехать менее, чем за два часа. Это повлечет за собой изменения также в расписаниях движения в юго-восточном направлении.

Западное направление с 01.09.

Продвижение ремонтных работ вызовет изменения в расписаниях движения в западном направлении: будет восстановлено расписание с обычной периодичностью движения поездов; поезда будут отправляться с обычных посадочных платформ, и пользоваться подменными автобусами не придется. Начиная с 15 сентября ремонтные работы в западном направлении будут проводиться только по выходным дням, и о вызванных ими изменениями в расписании движения будут оповещать в текущем порядке. Работы на данном участке дороги закончатся, предположительно, в конце октября.

Юго-западное направление с 03.09.