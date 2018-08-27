27.08.2018, 16:55

С сентября изменится расписание движения поездов


rus.delfi.ee
EST 2
Rongiõnnetus Raplas
Foto on illustreeriv.Foto: Siim Solman

В начале сентября будут введены изменения в расписания движения поездов по всем направлениям. На маршруте Таллинн-Тарту будет восстановлено расписание, действовавшее до пожара; в западном направлении подменными автобусами пользоваться не придется; в юго-западном направлении будут отменены дополнительные летние рейсы.

Восточное и юго-восточное направление с 01.09.

С 1 сентября Elron будет вновь перевозить пассажиров согласно обычному, действовавшему до пожара расписанию; скорыми поездами из Таллинна в Тарту снова можно будет доехать менее, чем за два часа. Это повлечет за собой изменения также в расписаниях движения в юго-восточном направлении.

Западное направление с 01.09.

Продвижение ремонтных работ вызовет изменения в расписаниях движения в западном направлении: будет восстановлено расписание с обычной периодичностью движения поездов; поезда будут отправляться с обычных посадочных платформ, и пользоваться подменными автобусами не придется. Начиная с 15 сентября ремонтные работы в западном направлении будут проводиться только по выходным дням, и о вызванных ими изменениями в расписании движения будут оповещать в текущем порядке. Работы на данном участке дороги закончатся, предположительно, в конце октября.

Юго-западное направление с 03.09.

В связи с окончанием летнего периода, с 3 сентября на юго-западном направлении будут отменены дополнительные сезонные рейсы в Пярну и Вильянди, и будет восстановлено действовавшее весной расписание движения. При этом поезд, отправлявшийся в 11:27 из Таллинна в Пярну, будет заменен на рейс Таллинн-Рапла со временем отправления в 11:17.

Актуальная информация о расписании движения поездов публикуется на домашней странице Elron; соответствующие сведения можно также узнать по бесплатному справочному телефону 616 0245.

Акционерное общество Eesti Liinirongid является государственным предприятием, действующим под торговым знаком Elron (www.elron.ee), и оказывающим быструю, удобную, безопасную и экологичную услугу общественного транспорта электро- и дизельными поездами на всех железнодорожных маршрутах Эстонии. В 2017 году поездами Elron было совершено 7,3 миллиона поездок, что на 8% больше, чем в 2016 году.

Tallinn Hockey weekend
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