С сентября газ подорожает на 10%

В связи с ростом цен на природный газ в Европе компания Eesti Gaas с 1 сентября повысит цены на "голубое топливо" в среднем на 10%, передает rus.err.ee.

"Наши цены для частных клиентов не менялись с апреля 2017 года, но в течение нынешнего года цены на газ на рынках снова подросли, и мы просто больше не можем поддерживать нынешний уровень [цен]", — пояснила в четверг для ERR представитель Eesti Gaas Керсти Тумм.

В настоящее время компания продает природный газ по цене 0,444 евро за кубометр, а с 1 сентября цена поднимется до 0,480 евро за кубометр.

Помимо Eesti Gaas, природный газ в Эстонии предлагают несколько других компаний, в том числе Energate OÜ и Adven Eesti AS.