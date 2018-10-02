02.10.2018, 10:15

С сегодняшнего дня в Эстонии можно получить консультацию врача по видеозвонку

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rus.delfi.ee
EST 19
stetoskoop
stetoskoopFoto: Tanel Meos

Сегодня в Эстонии начал работу телемедицинский портал Minudoc.ee. Minudoc.ee – это дистанционная услуга, которая позволяет пациенту получить персональную консультацию от квалифицированного врача через видеозвонок.

Minudoc.ee предлагает врачебные консультации также и по вечерам, и в выходные дни. Цель новой услуги — способствовать большей доступности системы здравоохранения.

Из исследования ”Более широкое применение телемедицины в Эстонии”, проведенного еще в 2014 году Министерством социальных дел и компанией Praxis, выяснилось, что на рынке имеется большая потребность в услуге телемедицины. Опрос выявил, что медицинская система Эстонии нуждается в более ориентированном на человека здравоохранении. Это обеспечило бы устойчивость всей системы как с точки зрения качества и доступности, так и с точки зрения эффективности. Научные исследования также выявили, что постоянно развивающиеся технологии, цифровая сфера и общая готовность людей способствуют приходу на рынок новых, эффективных решений, причем и в медицине тоже.

По словам исполнительного директора компании Sentab Estonia , которая запустила платформу Minudoc.ee, Тармо Пихля, цель новой услуги — позволить людям получать быструю и качественную медицинскую помощь именно в то время, когда это больше всего им необходимо. ”Сильной стороной Minudoc.ee, несомненно, является гибкость. Человек может получить консультацию врача именно там, где он находится, не придется тратить время на поездку для решения мелких проблем. Мы поставили целью повышение доступности медицинской помощи. Известно, что во многих случаях людям нужны медицинские консультации в нерабочее время и по выходным. Поэтому врачи экстренного медицинского отделения (EMO) часто перегружены проблемами, которые могут быть решены семейным врачом с помощью видеоконсультации”, — сказал Пихль.

Как отмечает Пихль, с помощью портала Minudoc.ee пациент сможет получать дистанционную персонализированную консультацию. ”Начиная видеозвонок, пациент дает согласие на то, чтобы врач ознакомился и с электронной медицинской историей пациента. Исходя из истории болезни врач может лучше помочь пациенту и, при необходимости, также выписать электронный рецепт или направление к специалисту”, — пояснил Пихль.

Медицинская телеконсультация Minudoc.ee является хорошей альтернативой для тех, кто живет за пределами крупных городов и там, где с доступностью медицинской помощи имеются проблемы. Цель портала Minudoc.ee — обеспечить человеку получение врачебной помощи в тот же день. Клиент сможет сам выбирать — с каким врачом ему общаться. Хорошим решением портал Minudoc.ee станет также и для проживающих в Эстонии иностранцев, поскольку медицинские консультации предлагаются на эстонском, русском, английском, финском, испанском и французском языках. На данном портале смогут получать оперативную и качественную медицинскую помощь люди, не имеющие медицинского страхования в Эстонии.

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По словам исполнительного директора Terviseagentuur OÜ и семейного врача, д-ра Мадиса Тийка, во всем мире виртуальные клиники очень распространены, с их помощью повышается рентабельность медицинской системы и обеспечивается более широкая доступность к медицинской помощи. ”Благодаря порталу Minudoc.ee, медицинская помощь больше не зависит от местонахождения пациента. Например, работа семейных врачей в долгосрочной перспективе, во многом, носит профилактический характер, а не является постоянным решением срочных проблем, благодаря чему большую часть визитов можно сделать ”виртуально”. Во время виртуального визита сохраняется та же самая качественная медицинская помощь, поскольку врач предлагает равноценную консультацию и получает доступ к тем же самым документам. Пациенту для получения качественной медицинской помощи ему не требуется находиться в одном с врачом помещении, городе или государстве. Если в контексте Эстонии это является новым подходом, в других странах виртуальный визит очень распространен, и в некоторых клиниках доля видеоконсультаций доходит до 60%. Таким образом, речь идет об опробованной в других странах услуге, ее качество и рентабельность доказаны. Виртуальная клиника создаст много новых возможностей и для врачей, которые смогут оптимизировать свою работу. Благодаря виртуальному визиту, врач сможет оптимизировать свое рабочее время, место и нагрузку”.

Через платформу Minudoc.ee консультацию врача можно получить семь дней в неделю и до 22:00 часов. В настоящий момент, на портале Minudoc.ee можно забронировать время консультации для визитов к семейным врачам, семейным медсестрам, психологам, специалистам по питанию и физиотерапевтам. В общей сложности к платформе присоединились 25 работников здравоохранения. Однако число персонала будет расти, в ближайшее время к платформе присоединятся другие врачи-специалисты. ”Мы открыты для переговоров о сотрудничестве со всеми врачами, которые хотят предложить пациентам инновационную и удобную возможность для быстрого оказания медицинской помощи на расстоянии”, — говорит Пихль, призывая врачей связываться с порталом Minudoc.ee.

Услугу электронной консультации врача в инновационной телемедицинской среде оказывают квалифицированные медицинские работники, имеющие соответствующую лицензию. Управлением и разработкой среды Minudoc.ee занимается стартап-компания Sentab Estonia OÜ.

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