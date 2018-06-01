С сегодняшнего дня предложения happy hour на алкоголь запрещены

Начиная с сегодняшнего дня вступают в силу поправки к закону о рекламе, которые налагают существенные ограничения на рекламу алкоголя.

Вдобавок к уже имеющимся ограничениям будет полностью запрещена наружная реклама алкоголя и реклама алкоголя в соцсетях (за некоторым исключением), а также еще более ограничена реклама на телевидении, радио и прессе (до 22 часов вместо 21).

Теперь в рекламе алкоголя будет разрешено передавать только нейтральную информацию. Исключены изображение людей, описание атмосферы и рассказы. Предложения happy hour, то есть возможность в определенные часы приобретать алкоголь дешевле, также запрещены.

Предельная сумму штрафа за нарушения для юридических лиц составляет 50 000 евро.