03.12.2018, 09:50

С сегодняшнего дня открыты рестораны с уникальным панорамным видом и Super Skypark


Коммерческий текст
EST 1
T1 restoranid ja Super Skypark
Foto: Andres Raudjalg

Днем в субботу в T1 Mall of Tallinn открылись одни из наиболее интересных новинок – расположенные на последнем этаже рестораны с непревзойденным видом на город и свежим меню, а также центр развлечений Super Skypark, разнообразные аттракционы которого обеспечат детям и молодежи занятия на многие часы.

Одновременно двери для гостей распахивают восемь новых ресторанов: ресторан-лаунж в скандинавском стиле Peak Cafe, представляющий в Эстонии итальянскую кулинарную культуру ресторан Da Vinci Pasta & Pizza, по-скандинавски страстный, модный soul food ресторан Olaf Cafe с приятной раскованной атмосферой, ресторан для всей семьи с атмосферой первой половины века Helk, новый представитель семейства американских BBQ ресторанов BabyBack Ribs & BBQ, предлагающий превосходные приготовленные на месте вручную пельмени ресторан Pelm, ресторан Fibo с богатым меню и уютной атмосферой, в меню которого посетители найдут свежие морепродукты, бургеры в стиле уличной еды и приятно-сливочную пасту, а также инновационный ресторан IT (Interactive Tables) Resto с интерактивными столами, где еду можно заказывать при помощи смарт-устройств.

Foto: Andres Raudjalg

Все эти восемь ресторанов являются частью плеяды собранных в Taste of Tallinn заведений питания, которая объединяет 32 расположенных в центре ресторана национальной кухни, заведения уличной еды и кафе. Если рестораны первого этажа Taste of Tallinn открыты с 10 утра до 9 вечера, то рестораны на последнем этаже позволяют наслаждаться видами Таллинна дольше – гостей здесь ждут здесь с воскресенья по четверг с 11:00 до 21:00, а по пятницам и субботам с 11:00 до 23:00.

Исполнительный директор T1 Mall of Tallinn и член правления Pro Kapital Аллан Реммелькоор: «Идея всего T1 Mall of Tallinn – предложить нашим гостям и клиентам нечто такое, чего они не смогут получить ни в одном другом торговом центре Эстонии. За прошедшее с момента открытия непродолжительное время простор нашего центра, десятки новых торговых марок и отличное место расположения уже успели заслужить положительные отзывы. Теперь мы представляет своим друзьям новый уровень – из большинства расположенных на последнем этаже ресторанов открывается живописный вид на старый город и море. Такого до сих пор не мог предложить еще никто».

Foto: Andres Raudjalg

Еще до открытия большое внимание привлек развлекательный центр Super Skypark: интерес к его залам для проведения праздников, из которых открывается такой же завораживающий вид на город, в разы превысил ожидания. Хотя некоторые аттракционы откроются лишь в ближайшие недели, уже сейчас это крупнейший центр батутов и игровой центр в Эстонии, который наряду с 17 залами для проведения праздников круглый год предлагает детям и взрослым активные развлечения и веселые игры на площади, превышающей размер футбольного поля.

Foto: Andrei Ozdoba

Один билет, цена которого начинается от пяти евро, откроет для вас множество уникальных в масштабах Эстонии и всей Европы аттракционов. Например, посетителей ждет крупнейшая в Европе зона с батутами, где впервые в Эстонии можно будет сыграть в баскетбол и народный мяч на батуте. Городок для альпинизма 10-метровой высоты (как четырехэтажный дом) позволяет карабкаться и скатываться с горок пока не надоест. Основными аттракционами являются семиметровая труба-горка, в которой на мгновение создается ощущение свободного падения, а также горка-волна с четырьмя дорожками, на которой можно устроить соревнования с друзьями. Также здесь есть стреляющая мягкими мячами пушка и бассейн с шариками.

Несомненно, наиболее долгожданной частью Super Skypark является научно-познавательный центр SkyLAB, где можно сделать снимки с невероятными световыми эффектами, посоревноваться в умении кричать, проверить свое настроение под куполом эмоций, или построить что душе угодно из огромных кубиков. Важно подчеркнуть, что треть наших экспонатов разработана и создана в Эстонии специально для SkyLAB.

Foto: Andrei Ozdoba

Уже через считанные дни в центре откроется и уникальный в странах Балтии автодром, где безопасно восторг от вождения смогут испытать все достигшие восьми лет. Также в центре вскоре появится 360-градусный кинотеатр 4D и интерактивный кинотеатр 7D.

И это еще не все! В центре также есть 21+lounge для родителей, семейный ресторан на 150 мест, магазин подарков и сувениров, почтовое отделение, комната для младенцев и кафе Onu Eskimo. Кроме того, еще до наступления весны в центре откроется возвышающееся над Таллинном колесо обозрения с невероятными видами.

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