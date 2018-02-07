07.02.2018, 11:50

С сегодняшнего дня можно ознакомиться с предварительно заполненной налоговой декларацией

 (7)
rus.delfi.ee
EST
Tuludeklaratsioon 2016
Foto: Andres Putting

При входе в интернет-банк можно увидеть сообщение о том, что 7-9 февраля в электронной среде Налогово-таможенного департамента можно ознакомиться с предварительно заполненной налоговой декларацией за 2017 год.

Саму декларацию можно будет подать начиная с 15 февраля.

По данным emta, в предварительно заполненную декларацию вносятся:

  • адрес налогоплательщика, имеющийся в регистре народонаселения;
  • номер банковского счёта и имя владельца;
  • данные, представленные работодателем, которые влияют на расчёт подоходного налога (облагаемые подоходным налогом выплаты и удержанный подоходный налог, платежи по страхованию от безработицы, платежи по обязательному пенсионному страхованию и т. п.);
  • выплаченные возмещения по временной нетрудоспособности (больничные);
  • пенсии;
  • уплаченные расходы на обучение;
  • подарки и пожертвования;
  • уплаченные платежи пенсионного страхования;
  • данные Центрального регистра ценных бумаг Эстонии о сделках по отчуждению ценных бумаг (за исключением стоимости приобретения отчуждённых ценных бумаг и связанных с отчуждением расходов по продаже).
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии