С сегодняшнего дня можно ознакомиться с предварительно заполненной налоговой декларацией

При входе в интернет-банк можно увидеть сообщение о том, что 7-9 февраля в электронной среде Налогово-таможенного департамента можно ознакомиться с предварительно заполненной налоговой декларацией за 2017 год.
Саму декларацию можно будет подать начиная с 15 февраля.
По данным emta, в предварительно заполненную декларацию вносятся:
- адрес налогоплательщика, имеющийся в регистре народонаселения;
- номер банковского счёта и имя владельца;
- данные, представленные работодателем, которые влияют на расчёт подоходного налога (облагаемые подоходным налогом выплаты и удержанный подоходный налог, платежи по страхованию от безработицы, платежи по обязательному пенсионному страхованию и т. п.);
- выплаченные возмещения по временной нетрудоспособности (больничные);
- пенсии;
- уплаченные расходы на обучение;
- подарки и пожертвования;
- уплаченные платежи пенсионного страхования;
- данные Центрального регистра ценных бумаг Эстонии о сделках по отчуждению ценных бумаг (за исключением стоимости приобретения отчуждённых ценных бумаг и связанных с отчуждением расходов по продаже).
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