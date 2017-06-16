С сегодняшнего дня кассы самообслуживания установлены в каждом втором магазине Maxima

Сегодня, 16 июня, розничная сеть Maxima открыла новые кассы самообслуживания еще в трех своих магазинах. В результате современным и удобным способом оплаты покупок можно будет пользоваться в каждом втором эстонском магазине сети, говорится в пресс-релизе Maxima Eesti.

Кассы самообслуживания установлены уже в 21 магазине, а сегодня они заработали еще в двух магазинах Maxima X в Таллинне в Ыйсмяэ и в супермаркете Maxima XX в Валга. С учетом только что установленных касс, у Maxima по всей Эстонии будет насчитываться 131 такая современная касса.

По словам генерального директора Maxima Eesti Вигинтаса Шапокаса, использование касс самообслуживания продолжает быстро набирать популярность. ”Покупатели все чаще пользуются кассами самообслуживания — если в среднем современные кассы использует четверть покупателей, то в крупных магазинах к ним смело направляется уже больше половины клиентов, — отметил Шапокас. — Поэтому в новых магазинах с кассами самообслуживания современных касс уже даже больше, чем обычных”.

”Мы продолжаем модернизировать магазины и инвестировать в удобства. Так, уже в этом году кассы самообслуживания будут установлены в семи магазинах, где мы проведем необходимые работы по обновлению”, — добавил Шапокас. В открытие заработавших сегодня зон самообслуживания в своих магазинах торговая сеть Maxima инвестировала около 250 000 евро.

”Современными кассами самообслуживания в наших магазинах могут пользоваться все покупатели, вне зависимости от наличия у них карточки клиента. Исходя из отзывов клиентов, мы можем утверждать, что новый способ оплаты быстро становится привычным, причем покупатели особенно ценят возможность расплатиться в наших магазинах тем, чем им удобнее — банковской карточкой или наличными”, — отметил директор операций Maxima Eesti Марко Пыдер.

”Установка касс самообслуживания не только обеспечивает дополнительное удобство клиентам, но и позволяет нам эффективнее организовать свою работу и направить высвободившийся персонал в торговые залы для размещения товаров и повышения качества обслуживания”, — сказал Пыдер.

По состоянию на 16 июня в 24 магазинах Maxima была установлена 131 касса самообслуживания, а к концу лета еще в 4 магазинах появится 30 таких касс.