17.05.2018, 15:10

С сегодняшнего дня интернет-банк Swedbank становится более удобным

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rus.delfi.ee
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Pangaliidu pressiüritus
Pangaliidu pressiüritusFoto: Andres Putting

Сегодня, 17 мая, Swedbank запускает интернет-банк с обновлённым дизайном, который теперь лучше адаптируется к размерам экрана пользовательского устройства и повышает удобство пользования интернет-банком на смарт-устройствах с экранами разного размера, говорится в пресс-релизе.

В обновлённом интернет-банке изображение адаптируется к размерам смарт-устройства, будь то смартфон, планшетный или настольный компьютер, иное устройство. Новинка доступна как для частного, так и для корпоративного клиента. Благодаря этому, теперь в смартфоне можно с комфортом, в хорошо оформленной среде вести повседневные банковские операции, заказывать карточки, заключать страховые, кредитные и прочие договоры.

„Интернет-банк Swedbank начал работать уже 20 лет назад, в 1998 году, и за это время постоянно развивался: росло количество услуг, совершенствовалось оформление и удобство пользования”, — сказал директор по цифровым каналам Swedbank Танель Липс. „Интернет-банк пользуется наибольшей популярностью у наших клиентов, поэтому мы стремимся обновлять интернет-банк в том же темпе, в котором меняются привычки клиентов и совершенствуются технологии”, — добавил Липс.

Новое оформление интернет-банка имеет также новое размещение элементов на экране, которое приспосабливается к размерам экрана смартфона, компьютера или планшета. Поэтому вертикальное меню заменили горизонтальным, и теперь основное меню и на экране компьютера находится в верхней части. Обзор новых элементов, нового оформления и нового размещения доступен клиентам на главной странице интернет-банка.

Естественно, владельцы смартфонов смогут и впредь пользоваться мобильным приложением Swedbank, где собран целый ряд удобных функций для ведения банковских операций. Кроме того, уже в ближайшее время клиентам всех стран Балтии предоставям возможность поучаствовать в разработке нового мобильного приложения, где главным нововведением станет основанный на технологии NFC бесконтактный платёж с помощью мобильного телефона.

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