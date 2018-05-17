С сегодняшнего дня интернет-банк Swedbank становится более удобным

Сегодня, 17 мая, Swedbank запускает интернет-банк с обновлённым дизайном, который теперь лучше адаптируется к размерам экрана пользовательского устройства и повышает удобство пользования интернет-банком на смарт-устройствах с экранами разного размера, говорится в пресс-релизе.

В обновлённом интернет-банке изображение адаптируется к размерам смарт-устройства, будь то смартфон, планшетный или настольный компьютер, иное устройство. Новинка доступна как для частного, так и для корпоративного клиента. Благодаря этому, теперь в смартфоне можно с комфортом, в хорошо оформленной среде вести повседневные банковские операции, заказывать карточки, заключать страховые, кредитные и прочие договоры.

„Интернет-банк Swedbank начал работать уже 20 лет назад, в 1998 году, и за это время постоянно развивался: росло количество услуг, совершенствовалось оформление и удобство пользования”, — сказал директор по цифровым каналам Swedbank Танель Липс. „Интернет-банк пользуется наибольшей популярностью у наших клиентов, поэтому мы стремимся обновлять интернет-банк в том же темпе, в котором меняются привычки клиентов и совершенствуются технологии”, — добавил Липс.