С приближением зимы цены на дизельное топливо будут расти и превысят цены на бензин

Если в течение последнего месяца цены на бензин и дизельное топливо на эстонских заправках были одинаковыми, то сейчас литр дизеля стоит на несколько центов дороже, чем литр бензина. Вскоре на заправки поступит зимнее или арктическое дизельное топливо, что повысит его цену еще на несколько центов, передает rus.err.ee.

Член правления Alexela Алан Вахт сказал ERR, что текущая разница цен обусловлена главным образом ценами на мировом рынке. В США, на долю которого приходится одна пятая мирового объема топливного рынка, летний сезон закончился и спрос на бензин понизился.