14.07.2018, 18:30

С понедельника в мобильный банк Swedbank больше невозможно будет входить с помощью карточки паролей

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rus.delfi.ee
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С понедельника в мобильный банк Swedbank больше невозможно будет входить с помощью карточки паролей
Foto: Hendrik Osula

Мобильное приложение Swedbank с 16 июля будет доступно лишь при входе с помощью Smart-ID, Mobiil-ID, и PIN-калькулятора. Подобным образом можно будет пользоваться и пробной версией мобильного банка Swedbank, которая вскоре выйдет на рынок.

„К сожалению, карточка паролей устарела. Общеевропейские правила не считают более такие карточки достаточно безопасными для идентификации личности, и ограничения, вытекающие из новых правил, делают карточку паролей в будущем практически бесполезной. Мы хотели бы, чтобы переход к новым решениям прошёл плавно, и чтобы у клиентов было достаточно времени для их освоения. Поэтому мы призываем всех, кто ещё пользуется карточкой паролей, как можно скорее перейти к альтернативным средствам аутентификации. Для мобильного банка это Smart-ID, Mobiil-ID и PIN-калькулятор. В интернет-банке к ним добавляется ID-карта”, — говорит директор подразделения услуг для клиентов Swedbank Эде Раагметс, и добавляет, что в ближайшее время Swedbank выведет на рынок новое мобильное приложение, которым также можно будет пользоваться только с помощью Smart-ID, Mobiil-ID, и PIN-калькулятора.

Пользователей интернет-банка изменения ждут осенью. Для клиентов, входящих с помощью карточки паролей, дневной платежный лимит с 13 сентября уменьшится до 100 евро, а с 8 ноября этого года до 1 февраля следующего года — до 50 евро.

„Несмотря на то, что всё больше клиентов осознают необходимость использования дополнительных способов входа в интернет- и мобильный банк, ещё достаточно много и тех, кто по-прежнему пользуется для входа исключительно карточкой паролей. Следует помнить, что с февраля следующего года клиенты Swedbank карточками паролей пользоваться больше не смогут”, — подчеркнула Раагметс.

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