С понедельника приобретенные онлайн разовые билеты Elron действует фиксированная скидка

Начиная с понедельника, 17 июля, на все купленные в интернете разовые билеты Elron распространяется скидка в 15%, сообщает Elron.

Если до сих пор на купленные в интернете разовые билеты действовала скидка в 10%, к которой добавлялась скидка проездной карты Elron, то с 17 июля все купленные в интернете разовые билеты будут дешевле на 15%, а с проездной карты Elron отдельная скидка учитываться не будет.

”Все больше и больше пассажиров предпочитает покупать билет в интернете — по сравнению с предыдущим годом билетов купленных в интернете стало больше более чем на четверть. Благодаря этому улучшается и качество обслуживания в поезде, так как у обслуживающего персонала остается больше времени для обслуживания каждого пассажира”,- сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго. ”Чтобы процесс покупки билета стал бы для пассажиров еще более дружелюбным, мы в данный момент занимаемся разработкой новой системы продажи билетов”,- добавил Конго.

Изменение не затрагивает действующие скидки на приобретаемые в поезде разовые билеты, причем действовать будет и нынешняя скидка в 10% на приобретаемые в поезде посредством проездной карты Elron билеты. И периодические билеты по-прежнему будут дешевле на 10 процентов как при покупке в интернете, так и в поезде.