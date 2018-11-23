С пользой для народа: Эстония потратит 2 млн евро на участие в Дубайской всемирной выставке

”Это — важное инвестиционное решение для Эстонии. Оно выльется в значительную пользу для народа Эстонии, а не только для принимающих в нем участие предприятий. Благодаря участию в выставке мы создадим мост, благодаря которому экспорт в страны Персидского залива может удвоиться и вырасти примерно на 75 млн евро. Это принесет в госказну приблизительно 15 миллионов евро налога”, — объяснил министр предпринимательства и инфотехнологий Рене Таммисте.

Участие в данном мероприятии важно для частного сектора прежде всего возможностью завязать бизнес-контакты, найти возможность для экспорта.

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