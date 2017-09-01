С ноября самоуправления смогут ходатайствовать о пособии на строительство арендных домов

С ноября местные самоуправления, заинтересованные в развитии жилищного фонда при поддержке государства, смогут ходатайствовать в KredEx о пособии на эту деятельность. За три года государство вложит в развитие арендных домов в общей сложности более 60 млн евро, 2,5 млн из которых будет выделено в этом году. Ходатайства можно подавать до 30 декабря, значится в пресс-релизе.

Пособие на развитие жилищного фонда можно использовать для сооружения новых арендных домов и реконструкции уже имеющихся зданий с целью последующей эксплуатации их в качестве арендных жилплощадей. Сооружение и реконструкция арендного жилья обеспечат лучшую доступность современного жилья для мобильной рабочей силы в тех областях, где спрос на жилье превышает предложение и стоимость строительства здания превышает рыночную стоимость.

”Многие предприятия и учреждения испытывают сложности с наймом рабочих за пределами Таллинна и Тарту ввиду отсутствия возможности найти в том или ином регионе современное жилье с низкими дополнительными расходами”, ‒ сказала министр предпринимательства и ИТ Урве Пало. ”Сооружение арендных домов позволило бы самоуправлениям и местным предприятиям привлечь к себе на работу и проживание семьи”.

Она также добавила, что самоуправления смогут предложить в арендных домах теплое и чистое жилье малообеспеченным людям и людям с особыми потребностями, а также пожилым людям и многодетным семьям.

В течение первого года пособие будет выдано местными самоуправлениям, находящимся за пределами зон влияния Таллинна и Тарту. Ввиду недостаточного жилого фонда возможности именно этих регионов по привлечению рабочей силы уступают конкурентным возможностям Тарту и Таллинна.

По словам руководителя дивизиона жилья и энергетической эффективности KredEx Трийн Рейнсалу, при разработке условий выдачи пособия особое внимание уделялось энергетической эффективности будущих зданий, в числе прочего будет оцениваться то, насколько эти дома вписываются в городское пространство. ”Принимая во внимание то, что при возведении новых арендных домов здания должны соответствовать классу энергетической эффективности А, а в случае перестройки, по крайней мере, классу С, возводимые или реконструируемые дома будут отличаться низким энергопотреблением и станут во всех смыслах современными. В числе прочего, пособие позволит использовать инновативные решения, на которых будет чему поучиться всем участникам рынка”, ‒ сказала Рейнсалу.

В этом году в качестве пособий планируется выдать 2,5 миллиона евро, в течение следующих трех лет ‒ по 20 миллионов в год. Ставка пособия составляет 50 процентов, остальные расходы должны покрываться самофинансированием местного самоуправления. Максимальная сумма пособий по всем турам ходатайствования составляет до 2,5 миллиона евро на единицу местного самоуправления.

Начиная со следующего года можно будет ходатайствовать о получении пособий на строительство арендных домов для малообеспеченных целевых групп, а также к имеющим возможность подавать ходатайства регионам добавятся Тарту и Таллинн.

С условиями инвестиционного пособия на развитие жилищного фонда для местных самоуправлений можно ознакомиться на домашней странице KredEx.