С нового года у жителей Таллинна вырастет доплата к пенсии

Доплата к пенсии в Таллинне с нового года вырастет с 76,70 евро до 100 евро, сообщил вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер.

"Мне кажется, — сказал он, — что это — хороший подарок пожилым таллинцам к 100-летию Эстонской Республики. Для многих из них такая прибавка окажется совсем не лишней. С другой стороны, это станет еще одним доказательством, что мы не только обещаем перед выборами, как многие политики, но и реализуем свои обещания", передает Раэпресс.

Прибавка к пенсии выплачивается пенсионерам по возрасту и нетрудоспособности, а также взрослым получателям пенсий по потере кормильца и народной, при условии, что пенсионер по меньшей мере на 1 января года получения прибавки занесен в Регистр народонаселения как житель Таллинна и в Регистр пенсионного обеспечения.

Ходатайства можно подавать в течение двух месяцев — того, на который приходится день рождения, и предшествующий ему. Нельзя ходатайствовать о доплате в год выхода на пенсию. Ходатайство подается только первичное.

Это не единственная льгота таллинским пенсионерам. Они могу купить со скидкой очки, лекарства, получить компьютерную помощь. Более подробная информация о льготах — на сайте http://www.tallinn.ee/Teenus-Pensionilisa-soodustused#menyy_osutaja_59881