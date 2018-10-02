02.10.2018, 07:40

С нового года сетевая плата для клиентов Elektrilevi снизится в среднем на 8 процентов

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rus.delfi.ee
EST
Elektrikatkestus
ElektrikatkestusFoto: Argo Ingver

Департамент конкуренции согласовал ценовое ходатайство Elektrilevi, в соответствии с которым с 1 января размер сетевой платы уменьшится в среднем на 8 процентов.

Больше всего цена упадет для предприятий, сетевая плата которых снизится в среднем на 9 процентов. В ассортименте появятся новые пакеты для самых энергоемких предприятий, стоимость сетевой услуги которых можно будет уменьшить приблизительно на одну пятую.

”Это соответствует расходам, которые нужны для поддержания готовности сетевого подключения — они не сильно зависят от того, сколько электроэнергии движется по линиям, они в первую очередь зависят от наличия подключения и его мощности. Цена для предприятий, больше основанная на расходах, это отличное начинание для оживления экономики Эстонии и увеличения конкурентоспособности”, — сказал член правления Elektrilevi Прийт Трейал.

”Крупные потребители до сих пор несли пропорционально большую долю расходов по содержанию электросети Эстонии, и это делало для них сетевую плату относительно высокой по сравнению с другими странами Европы. Уменьшение сетевой платы внесет свой вклад в то, чтобы наше производство и предпринимательская деятельность, а также привлечение иностранных инвестиций в Эстонию были более успешными”, — добавил Трейал.

Для бытовых клиентов сетевая плата будет снижена в среднем на 6 процентов. Со следующего года также будут снижены цены Elektrilevi на различные дополнительные услуги — например, подешевеют переключения и замена главного предохранителя.

С ноября предприятие Elektrilevi начнет письменно оповещать всех клиентов, которым в связи с ценовыми изменениями будет выгодно поменять и сетевой пакет. Переход на пакет, который окажется для бытового клиента более выгодным, предприятие Elektrilevi будет осуществлять автоматически, сообщая об этом клиенту в письме. Дополнительная информация об изменениях сетевой платы находится на веб-странице elektrilevi.ee/hind2019.

В прошлом году в результате двух ценовых изменений средняя цена сетевой услуги для клиентов Elektrilevi была снижена в общей сложности на 9 процентов. Сетевая плата составляет в среднем треть счета за электричество.

Компания Elektrilevi является крупнейшим предприятием распределительной сети в Эстонии, управляющим приблизительно 60 000 километров линий электропередачи и 24 000 подстанций.

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