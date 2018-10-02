С нового года сетевая плата для клиентов Elektrilevi снизится в среднем на 8 процентов

Больше всего цена упадет для предприятий, сетевая плата которых снизится в среднем на 9 процентов. В ассортименте появятся новые пакеты для самых энергоемких предприятий, стоимость сетевой услуги которых можно будет уменьшить приблизительно на одну пятую.

”Это соответствует расходам, которые нужны для поддержания готовности сетевого подключения — они не сильно зависят от того, сколько электроэнергии движется по линиям, они в первую очередь зависят от наличия подключения и его мощности. Цена для предприятий, больше основанная на расходах, это отличное начинание для оживления экономики Эстонии и увеличения конкурентоспособности”, — сказал член правления Elektrilevi Прийт Трейал.

”Крупные потребители до сих пор несли пропорционально большую долю расходов по содержанию электросети Эстонии, и это делало для них сетевую плату относительно высокой по сравнению с другими странами Европы. Уменьшение сетевой платы внесет свой вклад в то, чтобы наше производство и предпринимательская деятельность, а также привлечение иностранных инвестиций в Эстонию были более успешными”, — добавил Трейал.

Для бытовых клиентов сетевая плата будет снижена в среднем на 6 процентов. Со следующего года также будут снижены цены Elektrilevi на различные дополнительные услуги — например, подешевеют переключения и замена главного предохранителя.