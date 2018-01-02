С Нового года на линии Таллинн-Хаапсалу автобусы Lux Express ходят 10 раз в день

С 1 января 2018 автобусы Lux Express на линии Таллинн-Хаапсалу вместо прежних четырех отправлений уходят в рейс десять раз в день. Автобусная компания также перешла на гибкое ценообразование билетов, сообщается в пресс-релизе Lux Express.

Как пояснил коммерческий руководитель Lux Express Мярт Сибрик, популярность Хаапсалу, как места для посещения, растет и цель Lux Express заключается в том, чтобы при этом создать конкуренцию автомобилям.

”Наш опыт показывает, что люди готовы оставить автомобиль дома, если ожидания пассажира высокие и он ценит свое время. Вместо верчения баранки все больше предпочитается проводить время поездки с пользой — работая, учась или отдыхая. Убежден, что наши удобные автобусы и на линии Таллинн-Хаапсалу смогут успешно конкурировать с автомобилями, потому что помимо высококачественных автобусов и плотного графика отправлений, мы предлагаем самое важное — время для себя”, — сказал Сибрик. Сибрик также отметил, что, учитывая удобные и быстрые автобусные сообщения Lux Express с соседними странами, можно ожидать притока зарубежных туристов в Хаапсалу.

Следующим шагом Lux Express планирует сделать график отправления еще более удобными для пассажиров. Новое расписание должно появится в течение первого полугодия.

С нового года на линии Таллинн-Хаапсалу Lux Express использует динамичное ценообразование билетов. Если до сих пор полный билет на автобус Lux Express на линии Таллинн-Хаапсалу стоил 8 евро, то с нового года при покупке в интернете цена билета будет начинаться от 2 евро и при росте спроса будет доходить до 9 евро.

Lux Express использует динамичное ценообразование на внутренних эстонских линиях уже с 2015 года — гибкое ценообразование очень хорошо принято пассажирами на линиях как в Тарту, Пярну, Нарве, так и в Курессааре.

График отправлений автобусов Lux Express на линии Таллинн-Хаапсалу с 1 января.

Из Таллинна в Хаапсалу:

10:00 — 11:40

11:15 — 12:55

13:30 — 15:15

15:15 — 16:55

18:30 — 20:10

Из Хаапсалу в Таллинн:

06:30 — 08:15

12:15 — 14:00

13:30 — 15:15

16:15 — 18:00

17:30 — 19:15