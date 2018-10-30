С нового года меняется прейскурант SEB Pank. Раскошелиться придется и частным, и бизнес-клиентам(5)
С 1 января 2019 года изменяются прейскурант и условия AS SEB Pank.
С 1 января 2019 года изменяются прейскурант и условия AS SEB Pank.
1 января 2019 г. вступают в силу изменения в прейскуранте, условиях ведения расчетов, условиях договора на международную кредитную карту и кредитную карту с регулярными платежами, на интернет-банк для бизнес-клиентов AS SEB Pank.
Изменения в прейскуранте связаны с повседневными расчетами и касаются как частных, так и бизнес-клиентов. Наиболее крупные изменения связаны с расчетными пакетами, тем не менее, расчетные пакеты остаются для наших клиентов наиболее выгодным решением по сравнению с покупкой каждого продукта отдельно на основании обычного прейскуранта.
В прейскуранте изменятся платы за обслуживание
Читайте подробности на сайте банка.
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