С нового года меняется прейскурант SEB Pank. Раскошелиться придется и частным, и бизнес-клиентам

1 января 2019 г. вступают в силу изменения в прейскуранте, условиях ведения расчетов, условиях договора на международную кредитную карту и кредитную карту с регулярными платежами, на интернет-банк для бизнес-клиентов AS SEB Pank.

Изменения в прейскуранте связаны с повседневными расчетами и касаются как частных, так и бизнес-клиентов. Наиболее крупные изменения связаны с расчетными пакетами, тем не менее, расчетные пакеты остаются для наших клиентов наиболее выгодным решением по сравнению с покупкой каждого продукта отдельно на основании обычного прейскуранта.

В прейскуранте изменятся платы за обслуживание

при заключении расчетных пакетов и месячные платы;

при осуществлении международных платежей в конторе;

при выдаче карт ITIC Õpetaja, ISIC Tudeng и ISIC Õpilane и их платы за обслуживание;

в платах за обслуживание дебетовых и кредитных карточек для бизнес-клиентов;

при хранении эстонских ценных бумаг;

при заключении и изменении кредитных договоров;

у продуктов международной торговли (гарантия, аккредитив, документарное инкассо);

при открытии счетов для нерезидентов и месячные платы за счет.

Читайте подробности на сайте банка.