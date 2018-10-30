30.10.2018, 12:14

С нового года меняется прейскурант SEB Pank. Раскошелиться придется и частным, и бизнес-клиентам

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rus.delfi.ee
EST 1
SEB logo
фото иллюстративноеFoto: Madis Veltman

С 1 января 2019 года изменяются прейскурант и условия AS SEB Pank.

1 января 2019 г. вступают в силу изменения в прейскуранте, условиях ведения расчетов, условиях договора на международную кредитную карту и кредитную карту с регулярными платежами, на интернет-банк для бизнес-клиентов AS SEB Pank.

Изменения в прейскуранте связаны с повседневными расчетами и касаются как частных, так и бизнес-клиентов. Наиболее крупные изменения связаны с расчетными пакетами, тем не менее, расчетные пакеты остаются для наших клиентов наиболее выгодным решением по сравнению с покупкой каждого продукта отдельно на основании обычного прейскуранта.

В прейскуранте изменятся платы за обслуживание

  • при заключении расчетных пакетов и месячные платы;
  • при осуществлении международных платежей в конторе;
  • при выдаче карт ITIC Õpetaja, ISIC Tudeng и ISIC Õpilane и их платы за обслуживание;
  • в платах за обслуживание дебетовых и кредитных карточек для бизнес-клиентов;
  • при хранении эстонских ценных бумаг;
  • при заключении и изменении кредитных договоров;
  • у продуктов международной торговли (гарантия, аккредитив, документарное инкассо);
  • при открытии счетов для нерезидентов и месячные платы за счет.

Читайте подробности на сайте банка.

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