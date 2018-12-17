17.12.2018, 07:40

С нового года доставка пенсий и пособий на дом подорожает на 16%

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rus.delfi.ee
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Foto on illustratiivneFoto: Anni Õnneleid

C 1 января 2019 года услуга доставки пенсий на дом будет стоить 7,70 евро. По сравнению с действующей ценой услуга подорожает на 1 евро и 10 центов. Изменение затронет около 5000 пенсионеров, передает rus.err.ee.

В последние два года стоимость услуги не менялась, сообщил в понедельник, 17 декабря, Департамент социального страхования.

Подорожание вызвано в том числе предстоящим повышением минимальной заработной платы, что влияет и на постоянные расходы, связанные с доставкой пенсий на дом.

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