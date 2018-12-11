С нового года больше нельзя будет оплатить счет за такси мобильным платежом

А именно, Закон о платежных учреждениях и учреждениях электронных денег (MERAS) устанавливает особые правила в отношении платежных сделок пользователя их услуги электронной связи, которые предприниматель электронной связи выполняет по желанию пользователя вдобавок к оказанию услуг электронной связи.

Такими услугами являются, например, мобильные платежи, когда сумму совершенной клиентом сделки добавляют к его ежемесячному счету за мобильный телефон.

Согласно изменению закона, такие платежные сделки можно осуществлять только для покупки дигитального информационного контента, голосовых услуг и билетов. Но предложение услуги не может охватывать использование или потребление физических товаров и услуг.

Исходя из вышесказанного, с 1 января 2019 года мобильными платежами больше нельзя платить, например, за услугу таксоизвоза Taxify и Taxigo и услуги автомоек. Пользователям услуг таксоизвоза рекомендуется изменить способ оплаты услуги в приложении соответствующей услуги.