С марта SEB выдает новый автокредит без самофинансирования

С марта банк SEB начинает предлагать возможность автокредита, цель которого заключается в предложении финансирования автомобилей, которые не относятся к классической услуге лизинга. Размер автокредита достигает 15 000 евро, и согласно изучению базы клиентов SEB, уже сейчас примерно треть пользователей малого кредита интересуются такой услугой, как автокредит.

Рейн Карофельд, член правления AS SEB Liising: ”На протяжении последних лет нами явно замечено, что вместе с ростом доходов жители Эстонии начинают позволять себе все более дорогие и вместительные автомобили. При этом на автомобильном рынке вместе с общим ростом потребления появляются и новые покупатели, для которых лизинг — не всегда самое лучшее решение. Прежде всего это молодежь, пожилые люди, и даже — почему бы нет — покупатели автомобилей, являющихся предметом увлечений. Для всех этих людей нет необходимости приобретать совершенно новый или дорогой автомобиль. Автокредит предназначен для тех, чей интерес ограничивается подержанными, не самыми новыми автомобилями, а также автомобилями для увлечений, которыми семья не будет пользоваться ежедневно”.

О новом кредите могут ходатайствовать все лица с регулярным доходом, сумма кредита варьируется от 1 000 до 15 000 евро. Для автокредита не требуется самофинансирования, страхования каско или оценочного акта автомобиля, и автомобиль с момента приобретения принадлежит покупателю.